Kiel

Bei einem Google-Wettbewerb zur Förderung von ehrenamtlichem Engagement gewann die Idee des Kinderschutzbund Kiel "Klick gegen Kummer" 250.000 Euro, mit dem das Projekt angegangen wurde, ein Sorgentelefon in die digitale Welt zu heben. Das besondere daran: nicht die Erwachsenen machten sich über Nöte der Jugendlichen Gedanken, sondern Jugendliche selbst. Rund 50 Schülerinnen und Schüler arbeiteten in den vergangenen Monaten an vier Samstagen ehrenamtlich an der Umsetzung von "Klick gegen Kummer" - und stellten ihre Arbeit am Mittwoch in den Räumen der Förde Sparkasse in Kiel erstmals vor.

Jugendliche entwickelten Website-Dummy

Zu sehen gab es den Dummy, also den Prototypen einer Website beziehungsweise App, in dem Chatpartner - ausgebildete Betreuer - angeschrieben oder per Videoanruf kontaktiert werden können. Neben einem Lexikon zu Einträgen wie etwa "Angst" hat der Dummy auch eine Karte, in der Beratungsstellen in der Umgebung angezeigt werden sowie einen Notfall-Button.

"Die Vorstellungen der Jugendlichen an das Design der Website waren sehr klar", sagt Elena Schwarzloh-Krüger, Kommunikationsdesignerin an der Muthesius Kunsthochschule in Kiel. Der Dummy ist von ihr in Zusammenarbeit mit der Vater Unternehmensgruppe erarbeitet worden. "Gewünscht waren übersichtliche Reiter, die immer an der gleichen Stelle bleiben. Auch wollten die Jugendlichen Orte illustriert haben, an denen sie sich wohlfühlen". Da kam bei vielen der Vorschlag Strand , aber auch Orte, an denen man sich gemeinsam mit den Freunden treffen kann.

Kampagne "#justjump" soll das Projekt bekannt machen

Für Sabine Bendfeldt, Geschäftsführerin vom Kinderschutzbund Kiel und ihr Team geht die Arbeit nun weiter. "Bis Ende des Jahres wollen wir online gehen." Die nächsten Schritte seien, einen bundesweiten Partner zu finden, der vor allem Manpower bereitstellt, um auch alle künftigen Online-Anfragen von Kindern und Jugendlichen bearbeiten zu können. "Zudem wollen wir eine große Kampagne starten, die unser Projekt bekannt macht", sagt Bendfeldt. Am liebsten solle dies mit Unterstützung von Influencern und bekannten Persönlichkeiten erfolgen. In der Kampagne, die am Mittwoch per Abstimmung auf den Namen "#justjump" getauft wurde, sollen Jugendliche durch kurze Videos angesprochen werden, in denen Gleichaltrige zu sehen sind, die unterschiedlichen Ängsten und Problemen gegenüberstehen.

Offenheit bei einer fremden Person sei manchmal einfacher

Lezan Rehmann ist eine der vielen Ehrenamtlichen, die sich Gedanken um die Umsetzung von Klick gegen Kummer gemacht haben. Für die 14-Jährige ist es eine gute Erfahrung, anderen Menschen in ihrem Alter helfen zu können. Sie weiß: "Manchmal ist es auch einfacher einer fremden Person gegenüber offen zu sein". Das findet auch ihre Mitschülerin Emma Mayer: "Eine Freundin könnte ja danach anders über mich denken, und manchmal will man sie auch nicht in eine Sache mit rein ziehen."

Die Hoffnung der Schüler und Erwachsenen ist nun, dass das Angebot auch wirklich genutzt wird. "Es wäre wichtig, dass wir Reichweite bekommen und die Kinder und Jugendlichen wissen, dass es da ein Angebot für sie gibt", sagt die 15-jährige Hannah Zanoth.

Mehr Geschichten aus Kiel lesen Sie hier.