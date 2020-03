In Kiel ist eine weitere Frau positiv auf das Coronavirus getestet worden. Damit sind inzwischen fünf Fälle in der Landeshauptstadt bekannt. Unter ihnen ist eine 34-jährige Ärztin vom UKSH, die nach ihrer Rückkehr am Sonnabend aus dem Skiurlaub zwei Tage in der Kinderklinik gearbeitet hat.