Klimamodelle können immer nur eine Annäherung an die Wirklichkeit darstellen, einige weisen immer noch deutliche Fehler auf. Ergebnisse einer neuen Studie des Geomar Helmholtz-Zentrums für Ozeanforschung Kiel zeigen jedoch, dass die Fehler in Modellen mit höherer Auflösung deutlich kleiner sind. Die Ergebnisse ihrer Untersuchungen veröffentlichten die Kieler Forscher Wonsun Park und Mojib Latif jetzt in der internationalen Fachzeitschrift npj Climate and Atmospheric Science.

Klimamodelle widmen sich unterschiedlichen Aspekten der Klimaforschung. Manche simulieren Prozesse im Ozean und in der Atmosphäre, andere biologische und chemische Prozesse. Der mit dem Computer nachgebildete Raum wird in den Modellen in Zellen unterteilt, die in einigen Fällen kleiner, in anderen größer ausfallen. Je höher jedoch die Auflösung des Modells ist, desto realistischer können kleine Details simuliert werden.

Temperaturen des tropischen Atlantiks

Die Autoren der neuen Geomar-Studie fanden heraus, dass vor allem Simulationen der Temperaturen an der Meeresoberfläche im östlichen tropischen Atlantik viele Fehler aufzeigen. Die Region, die in den Modellen bisher simuliert werden kann, ist etwa eine Million Quadratkilometer groß, ungefähr dreimal so groß wie Deutschland. In hoch auflösenden Modellen konnten die Fehler reduziert werden.

Das liege an einer sehr viel besseren Simulation der Winde in der unteren Atmosphäre, sagt Co-Autor der Studie Mojib Latif. Dabei zeigten sich wesentlich stärkere Veränderungen des Klimas, was beispielsweise die atmosphärische Zirkulation oder Niederschläge anbetrifft. In grob auflösenden Modellen könnten hingegen die Übergänge von Land- zu Meeresregionen nicht fein genug dargestellt werden. Die oberfächennahen Winde hätten aber einen erheblichen Einfluss auf die Meeresströmungen und somit auf die Wassertemperaturen, sagt Latif.

Bei einem Treibhausgasszenario reagieren Modelle unterschiedlich

Zwei Modellkonfigurationen wurden außerdem in einem Experiment zur Klimaänderung verwendet: Ein Treibhausgasszenario, bei dem sich die Kohlendioxidkonzentration in der Atmosphäre erhöht. Beide Modelle reagierten sehr unterschiedlich: Die hoch aufgelöste Variante reagierte empfindlicher und zeigte große Veränderungen des Klimas in den Tropen, insbesondere stark erhöhte Niederschläge in äquatorialen Regionen. Die grob auflösende Variante zeigte hingegen eine viel schwächere Reaktion.

Dieser Unterschied habe selbst Latif, den Vorsitzenden des Deutschen Klima-Konsortiums, überrascht. Die Ergebnisse zeigten, dass "wir bei weitem noch nicht alle Entwicklungen, die mit Klimawandel verbunden sind, verstanden haben und dass unser Klimasystem in Teilen sehr rasch und empfindlich reagieren könnte", so Latif.

