"Unser Planet brennt!" rief Initiativensprecher Luca Brunsch ins Megafon. "Wir müssen im Senken der Schadstoff-Emissionen viel schneller werden!" Bislang sei Kiel nur dem Namen nach Klimaschutzstadt, "jetzt müssen wir endlich loslegen!"

Der Kieler Klimaforscher Mojib Latif (vorn) gratulierte Kiel zur Ausrufung des Klimanotstandes. 30 Jahre habe er für Klimaschutz gekämpft und erleben müssen, dass die Politik das Gegenteil seiner Forderungen beschließe. Jetzt finde der Klimaschutz über Initiativen wie " Fridays for Future" endlich ins öffentliche Bewusstsein. Der Druck von unten mache der Politik Beine.

Ist die Ausrufung des Klimanotstandes die richtige Entscheidung? Ja, die Stadt Kiel hat das Problem erkannt und handelt angemessen. Nein, das ist völlig überzogen und nicht zielführend. Ergebnis ansehen Diese Online-Umfrage ist nicht repräsentativ. Ist die Ausrufung des Klimanotstandes die richtige Entscheidung? Ist die Ausrufung des Klimanotstandes die richtige Entscheidung? So haben unsere Leser abgestimmt Ja, die Stadt Kiel hat das Problem erkannt und handelt angemessen.

Nein, das ist völlig überzogen und nicht zielführend. Diese Online-Umfrage ist nicht repräsentativ.

Bürger sollen über Klimanotstand aufgeklärt werden

In einer Resolution fordert die Bürgerinitiative ein Dezernat für Umwelt-, Natur- und Klimaschutz, Bürgerbeteiligung besonders in Wohnquartieren, dauerhafte Aufklärung der Bürger über Klimanotstand, Anpassung der Finanzplanung an Anforderungen des Klimaschutzes – notfalls mit Nachtragshaushalt. OB Ulf Kämpfer ( SPD) nahm die Resolution vor Beginn der Ratssitzung in seinem Amtszimmer entgegen.