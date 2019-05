Kiel

Sie zogen für einen vierstündigen Demonstrationszug durch Kiel. Die Abschlusskundgebung fand am Mittag vor dem Landtag statt.

In Schleswig-Holstein hatte " Fridays for Future" zu Protesten in 18 Orten aufgerufen, unter anderem in Flensburg, Heide, Lübeck, St. Peter-Ording und auf Fehmarn.

"Wir machen die Europawahl zur Klimawahl!", lautete das Motto. Seit Donnerstag finden in den Mitgliedsstaaten der Europäischen Union die Europawahlen statt. In Deutschland ist die Europawahl am Sonntag. Die Klimakrise sei die größte Bedrohung der Menschheit, betonten die Veranstalter der Fridays-for-Future-Aktionen in ganz Deutschland. Um die Klimakrise zu stoppen, brauche es Lösungen, die auch über Europas Grenzen hinaus wirkten.

Am zweiten "globalen Klimastreik", zu dem " Fridays for Future" am Freitag aufgerufen hatte, waren Proteste in 118 Länder angekündigt worden. Symbolfigur der Protestwelle ist die 16-jährige schwedische Schülerin Greta Thunberg.

