Die Eröffnung von Kiels erster Klimawoche am Samstagnachmittag verlief nicht 100-prozentig nach Plan. Eigentlich sollten Stand-up-Paddler an der Hörnspitze Müll aus dem Wasser fischen – doch der Wind hatte sämtliches Treibgut hinaus nach Norden getrieben. Zum Ausgleich strahlte, dank leichtem Nieselregen und wie bestellt, ein Regenbogen wie ein Zeichen der Hoffnung über dem Traditionssegler „Freedom“, auf dem der Startschuss gegeben wurde. Hoffnung auf ein klimaneutrales Kiel ist denn auch die treibende Kraft der Mottowoche: Rund 80 über ganz Kiel verteilte Veranstaltungen zum Erleben und Mitmachen widmen sich eine Woche lang dem Thema.

Solar-Boote und Klima-Kleidung

So kann etwa ein mit Solar betriebenes Segelboot besichtigt werden. Das Küstenkraftwerk am Ostufer und das Klärwerk Bülk bieten Führungen an, die Verbraucherzentrale Beratungen zum Energieverbrauch. Bei Vorträgen, Lesungen und Diskussionsrunden geht es um die Auswirkungen des Klimawandels, den Umgang damit und die Maßnahmen dagegen, um E-Mobilität, das Stromsparen daheim, Müllvermeidung, Klima-Kleidung und mehr Sauberkeit in der Nachbarschaft in Kiel.

CO2 sparen beim Klimathon Parallel zur 1. Kieler Klimawoche startet auch der Kieler Klimathon 2021, ein Marathon für mehr Klimaschutz im Alltag. Innerhalb eines Zeitraums von sechs Wochen können sich alle Kielerinnen und Kieler und in Kiel Berufstätigen in Teams oder als Einzelteilnehmende zahlreichen Herausforderungen zum CO2-sparen stellen. Mehr Informationen gibt es unter www.kiel.de/Klimathon.

„Kiel steht besser da als die meisten anderen Städte – aber es reicht noch nicht“, sagte Stadträtin und Initiatorin der Klimawoche Doris Grondke zur Eröffnung. Das Ziel der Stadt, bis weit vor 2050 klimaneutral zu sein, lasse sich nur erreichen, wenn es ins Bewusstsein möglichst vieler Kieler getragen werde. „Deshalb ist es wichtig, dass wir mit der Klimawoche viele Menschen ansprechen. Denn Klimaschutz ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, und jeder kann einen Beitrag leisten“, so Grondke.

Klimaschutz soll Spaß machen

Botschafter der Klimawoche ist Umweltaktivist Michael Walther. Mit seinem selbst entwickelten nachhaltigen Holz-Sub war er an diesem Sonnabend auch Teil der nicht ganz erfolgreichen Müllsammel-Truppe. Walther engagiert sich seit vielen Jahren für den Umwelt- und Klimaschutz und hatte 2008 das Projekt Zero Emissions gestartet: Mit Wassersportaktionen macht er dabei immer wieder aufs Thema aufmerksam.

„Wir müssen den Klimaschutz cool und spaßig machen“, so Walther. Nur so könne man auch Zielgruppen erreichen, die sich bisher nicht für Themen wie Klimawandel, Müllvermeidung und Ressourcenschonen interessierten. „Die Kieler Klimawoche hat genau diesen Ansatz. Deshalb übernehme ich dafür sehr gern die Botschafter-Rolle.“

Viele der Veranstaltungen können auch von Zuhause aus virtuell besucht werden. Wer selbst aktiv werden möchte, dem empfiehlt Klimawoche-Botschafter Michael Walther besonders den „Klimakompass“. Mit der App kann man seinen eigenen CO2-Fußabdruck berechnen, tägliche Aufgaben wie „Vegan essen“ oder „Rad fahren“ meistern und so Punkte sammeln – oder per Barcode-Scanner erfahren, wie Produkte aus dem Supermarkt klimatechnisch abschneiden.

Die rund 80 Veranstaltungen finden noch bis Freitag, 17. September, statt. Das vollständige Programm ist unter www.kiel.de/klimawoche abrufbar. Für viele Veranstaltungen ist aufgrund der Pandemie eine Anmeldung erforderlich. Die zugehörige Mitmach-App „Klimakompass“ ist über den App- bzw. Playstore zu finden.

Von Sven Raschke