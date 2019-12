Es begann als Treffpunkt für Kreative: Das Café Godot wurde als Künstlercafé in Kiel eröffnet. Inzwischen schaffen es Veranstaltungen wie das Harry-Potter-Quiz, alle Plätze zu füllen. An Tagen ohne Events kann es in dem Lokal in der Gutenbergstraße in Kiel auch mal ruhig zugehen.