Das Gutenberg: Fußball-Spirit im Viertel

Als Malte Schmerder sich das Konzept für sein Gutenberg überlegte, hatte er eigentlich an eine etwas wildere und studentischere Kneipe gedacht: „Wir haben heute, zehn Jahre nach der Eröffnung, eine sehr gemischte Kundschaft und ich würde uns nicht als klassische Studentenkneipe, sondern als Stadtteilkneipe bezeichnen, in der sich alle Leute wohlfühlen.“ Von der Erstsemester-Begrüßungsfeier bis zum Ortsvereinstreffen oder dem Senioren-Pärchen, das für ein Stück Sauerfleisch kommt, finden in Schmerders Laden alle einen Platz.

Gutenberg in Kiel : Erst die Kneipe brachte den Chef zum Fußball

„Wir haben im oberen Stockwerk noch zwei extra Räume, in denen auch größere Gruppen unterkommen und am Beamer zum Beispiel eine Präsentation halten können“, so der Chef. Vor allem, wenn die Champions League oder die Bundesliga übertragen wird, füllt sich die Bar in der Gutenbergstraße 66. „Wir haben drei Leinwände und zwei Fernseher – bei uns kann man eigentlich von jedem Platz aus die Spiele gut sehen.“

Das ist das Gutenberg Das Gutenberg in der Gutenbergstraße 66 gibt es seit 2009. Zu essen gibt es etwa selbstgemachte Burger, Pizzen, Flammkuchen, Schnitzel, Salat oder Sauerfleisch. Auch Saucen und Dressings werden hier selbst hergestellt. Die Bierauswahl kann sich mit zwölf Zapfhähnen sehen lassen – darunter sind auch einige Craftbiere. Ansonsten sind auch die üblichen Softgetränke sowie Kaffee aus der Siebträgermaschine erhältlich. Rauchen ist drinnen nur im oberen Raum mit dem Kicker gestattet. Öffnungszeiten: montags bis sonnabends ab 17 Uhr, bei Fußballspielen früher. Sonntags zum Brunch ab 10 Uhr. Das meistbestellte Getränk: Bier Das meistbestellte Essen: Burger Sitzplätze: etwa 115 Preise: 2,90 Euro für ein 0,3-Bier, 4,50 Euro für ein Glas Wein, 2,60 Euro für eine kleine Cola, 2,50 Euro für ein kleines Wasser.

Zum Fußball ist der Chef erst so richtig durch seine Kneipe gekommen. „Ich war früher gar nicht der größte Fußball-Fan, aber als ich merkte, dass sich TV-Übertragungen lohnen, habe ich das bei uns auch umgesetzt und dann viel dazu gelernt“. Eine Dortmunderin, die bei Schmerder eine Zeit lang gekellnert hat, gab ihm in Sachen Fußball dann Nachhilfe.

Das Gutenberg hieß früher Storchnest - daher haben die Holstein-Spieler ihren Spitznamen

„Fußball passt hier auch einfach rein. Die Kneipe hieß früher Storchnest, existierte seit Anfang des 20. Jahrhunderts und war die Gründungskneipe von Holstein Kiel“. Daher käme auch der Spitzname die Störche. Draußen über dem Eingang zeugt ein Storchennest-Emblem noch von dem geschichtsträchtigen Lokal. „Als der Film Holstein Herz seine Vorpremiere hatte, haben 80 geladene Holstein-Gäste bei uns ihre Aftershow-Party mit Mini-Burger-Buffet gefeiert. Und Wolfgang Schwenke, Geschäftsführer bei Holstein Kiel, hat uns ein Trikot mitgebracht.“ Das T-Shirt hängt nun hinter Glas neben dem Tresen.

Das Gutenberg gibt es seit 2009 in der Gutenbergstraße 66 in Kiel.

„Wir haben hier 2009 fast alles entkernt und grunderneuert. Aber mir war es wichtig, dass sich die Optik und die Anordnung der Einrichtung nicht zu sehr vom Storchnest davor unterscheidet“, sagt Schmerder. Bei den Möbeln hat er auf mehrere kleine Tische gesetzt, die aber unbedingt mit einer Echtholzplatte ausgestattet werden mussten. „Ich wollte, dass die Tische über die Jahre hinweg mit jeder Delle und jeder Kerbe an Charakter gewinnen.“

Verschiedene Biere vom Fass passen gut zu den Fußball-Übertragungen

Zwölf Zapfhähne versorgen die Gäste im Kieler Gutenberg mit unterschiedlichen Bieren. „Sechs Biere wechseln wir alle naslang aus“, sagt Schmerder. So könne man immer mal eine neue Sorte probieren. „Bei den Craftbieren geht es um die Flasche, nicht um den Kasten. Aber wir wollten auch ein paar Biere anbieten, die man als Pitcher wegtrinken kann.“ Das hauseigene „Gutenberg-Bier“ sei so eins: ein süffiges und eher mildes Lager.

Genau das haben auch Anna und Martin bestellt – und dazu je einen der selbstgemachten Burger mit Pommes. Die beiden sind das erste Mal im Gutenberg und am Ende ihres Abends rundum zufrieden.

Oliver am Tisch nebenan kommt öfter zu Besuch, vor allem zum Fußballgucken. „Ich wohne um die Ecke und finde hier eigentlich immer einen Platz.“ Sein Vater Horst ist dieses Mal mit dabei und kann auch nicht klagen. „Das ist schon gut, dass man hier so viele verschiedene Biere probieren kann.“

Für die Zukunft überlegt der Gutenberg-Chef seine Speisekarte ein wenig zu überholen. „Ich habe drei festangestellte Köche, die einen tollen Job machen und an unseren Burgern würde ich auch erst einmal nichts ändern, aber bei einigen Sachen überlege ich schon, mal was Neues auszuprobieren“.

