Achtung, Bombenfund in Kiel: Am Freitag, 21. Februar 2020, will der Kampfmittelräumdienst einen Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg in der Nähe des Holstein-Stadions entschärfen. Wie Polizei und Stadt Kiel berichten, soll die Evakuierung um 11 Uhr beginnen. Alle Einzelheiten und eine Karte finden Sie hier.