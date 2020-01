Gut sichtbar leuchtet seit 37 Jahren der Schriftzug "Bambule" an der Iltisstraße in Kiel-Gaarden. Von Beginn an sei das Lokal als Kneipenrestaurant konzipiert gewesen, sagt Inhaber Adnan Alsahli. "Seitdem hat sich vom Stil her nichts verändert." Ein Blick hinter die Kulissen.