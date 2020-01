In diesen zehn Kneipen lohnt ein Besuch

Kiel

Manche Kneipen in Kiel ziehen seit einem halben Jahrhundert Stammgäste an, andere locken viel neue Kundschaft. Spezialitäten und Besonderheiten haben sie alle.

Die Bambule: unveränderter Stil

Gut sichtbar leuchtet seit 37 Jahren der Schriftzug "Bambule" an der Iltisstraße in Kiel-Gaarden. "Seitdem hat sich vom Stil her nichts verändert", sagt Inhaber Adnan Alsahli. Von Beginn an sei das Lokal als Kneipenrestaurant konzipiert gewesen. Neben Bier und Wein gibt es hier eine umfangreiche Speisekarte, die Pizzen und Gyros ebenso umfasst wie Schnitzel und Currywurst. Auch vegetarische Gerichte werden angeboten. Bereits ab 12 Uhr mittags kann man sich hier satt essen.

Bambule: Das Kneipenrestaurant, in dem die Zeit stillsteht

Das Café Godot: Für Künstler und Quizzer

Wer bei den Quiz-Abenden im Café Godot teilnehmen will, sollte besser reservieren. Denn wenn Fragen zu Harry Potter, Disney und Co. gestellt werden, platzt das Lokal aus allen Nähten. Ansonsten kann es in dem Künstlercafé in der Gutenbergstraße auch mal ruhig zugehen. Neben Bier (nur in Flaschen) und Cocktails gibt es auch diverse warme Getränke. Auf der Speisekarte stehen Ciabatta, Flammkuchen, Chili sin Carne, aber auch Snacks wie Erdnüsse oder Oliven mit Brot.

Café Godot: Quiz-Arena und Künstlertreff

Das Gutenberg : sportlicher Treff

Das Gutenberg in der Gutenbergstraße 66 punktet mit selbstgemachten Burgern, Fußballübertragungen und einer großen Bier-Auswahl. Aus zwölf Zapfhähne können die Gäste verschiedene Biere vom Fass bekommen. Die Stadtteilkneipe überträgt regelmäßig Champions League- und Bundesliga-Spiele. Vor 2009 hieß die Kneipe Storchnest und war die Gründungskneipe von Holstein Kiel. Daher auch der Name „Die Störche“. Gemütlich wird es im Gutenberg immer sonntags – dann können Gäste ab 10 Uhr Brunchen gehen.

Das Gutenberg: Fußball-Spirit im Viertel

Das Hot Rock: Rock und Heavy Metal

Das Hot Rock ist Kiels Kneipe für alle Fans von Rock und Heavy Metal. Seit 2009 gibt es den Laden an der Ecke Harriesstraße/Königsweg. An den getäfelten Holzwänden hängen Poster von ACDC, Iron Maiden und Metallica. Hier werden Darts, Skat und Videospiele gespielt und im Kneipenquiz Wissen getestet. Am Wochenende finden zudem Live-Konzerte statt. „Hier sind alle ähnlich bekloppt", sagen Stammgäste. Beliebt sind im Hot Rock vor allem Bier, Mexikaner-Schnaps und die Pizza mit Käsesoße.

Hot Rock: Metal-Oase am Südfriedhof

Das Mango's: im 800 Jahre alten Gewölbe

Das Mango's gibt es seit 1997 unter seinem jetzigen Namen am Alten Markt. Während tagsüber Kaffee, Burger und Pizza im Mittelpunkt des Restaurants im Stil einer Strandbar stehen, wird es in den Abendstunden am Wochenende zu einer Bar. Nur ein paar Treppenstufen entfernt, lädt dann in dem 800 Jahre alten Gewölbe ein langer, dunkler Tresen und schummriges Licht zum Verweilen bei dem ein oder anderen Cocktail ein. Beliebtestes Getränk ist der Sex on the Beach.

Mango's: Cocktails und guter Service

Das Mum & Dad: Cocktails und DJs

Am Rande der Kieler Innenstadt liegt das Mum & Dad. Als Café und Bar hat das Lokal tagsüber und abends geöffnet. Die Hybridfunktion ist Absicht: "Beides gehört miteinander zusammen", sagt Inhaber Markus Nissen. Morgens gibt es Frühstück, nachmittags Kuchen und abends Cocktails. „Wir haben klassische Rezepte, die teils 200 Jahre alt sind“, so Nissen. Abends legen regelmäßig DJs auf, die Genres sind dabei vielfältig. Auch sonst ist Musik wichtig: Wer gerade arbeitet, entscheidet, was gespielt wird.

Mum & Dad: Cocktails am Rand der City

Die Palenke: Eckkneipe im besten Sinn

Die Palenke in der Gerhardstraße ist eine Eckkneipe, wie sie im Buche steht: Im ganzen Lokal darf geraucht werden – dafür wird allerdings kein Essen mehr serviert. Ausgewählte Fußballspiele (vor allem von St. Pauli und Werder Bremen) werden gezeigt, außerdem gibt es immer wieder Konzerte in der kleinen Kneipe. Auf der Karte stehen Dortmunder Actien Pils, Jever und Guinness vom Fass, zudem mehrere Flaschenbiere und verschiedene Schnäpse. Saurer und Mexikaner werden in der Palenke selbstgemacht.

Palenke: Kleine Eckkneipe mit Charme

Das Pogue Mahone: Live-Musik satt

Das Pogue Mahone in der Bergstraße 15 wurde 2011 unter dem jetzigen Namen eröffnet. Die Kneipe gibt es jedoch bereits seit 1993 als "Irish Pub". Sie hat acht verschiedene Biere vom Fass im Angebot, darunter natürlich Guinness und Kilkenny, aber auch Holsten und Carlsberg. Außerdem stehen Cider und über 100 verschiedene Whiskeys auf der Karte. Zu essen gibt es nur Knabberkram, dafür aber von Mittwoch bis Sonnabend Live-Musik satt. Geöffnet ist in der Regel bis nach Mitternacht.

Pogue Mahone: Wo die irische Seele zu Hause ist

Das Strongbow's: britischer Charme

Der Strongbow's Beer und Cider Pub in der Schauenburger Straße bringt ein wenig britischen Charme an die Förde. Hier kann man sich durch ein großes Sortiment an Bier- und Cidersorten probieren, dabei gemütlich auf kleinen Holzbänken sitzen oder eine Runde Darts spielen. An Fußballabenden kann es in dem traditionellen Pub jedoch schon mal wild zugehen. Der Pub hat täglich ab 19 Uhr geöffnet. Zu essen gibt es Fisch and Chips – klassisch mit Vinegar.

Strongbow's: Britisches Flair in Kiel

Das Wubbke: 30 verschiedene Biere

Fast ein halbes Jahrhundert gibt es das Wubbke in der Holtenauer Straße bereits. Die Kneipe bietet über 30 verschiedene Biere – die meisten Sorten kommen von kleinen Brauereien. Livemusik gibt es in dem urigen Lokal nicht, dafür können sich die Gäste in entspannter Atmosphäre unterhalten. Auf der Speisekarte stehen Sandwiches, Burger und Salate, es gibt aber auch Knabbereien. Neben den Bieren stehen auch verschiedene Cidersorten und Whiskeys auf der Karte.

Wubbke: Bier testen in uriger Atmosphäre

