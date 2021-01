In einem Schreiben des Landesgesundheitsministeriums werden die verschärften Corona-Baustellen-Regeln erläutert: So sei von Bauherr und Arbeitgeber zu gewährleisten, dass es so wenig Kontakt wie möglich gebe. Dies könne durch räumliche Abstände, Arbeitsschritte oder -zeiten erreicht werden.

Sanitärräume müssten mit ausreichend Waschgelegenheiten mit fließendem Wasser, Seife und Einmalhandtüchern ausgestattet werden. Pausenbereiche müssten täglich gereinigt werden und der Abstand soll bei Nutzung möglich sein.

In der gemeinsamen Fahrt zur Baustelle solle der Kontakt begrenzt werden. Diese Informationen für die Arbeitsschutzmaßnahmen seien auszuhängen – außerdem genaue Anwesenheits- und Personendaten zu erfassen, um gegebenenfalls Kontakte für Quarantänefälle nachvollziehen zu können.

Das Ministerium empfiehlt, die Vorgaben in die Planung des Bauvorhabens mit einzubeziehen. Am Knooper Weg in Kiel ist das offenbar nicht ausreichend geschehen.

Im Prinzip unverrichteter Dinge müsse man nun wieder abziehen. Lediglich eine Sicherheitsmaßnahme erlaubte die BG Bau noch: Das Dach sei schon einsturzgefährdet und müsse daher teilweise abgetragen und gesichert werden. Und das kann nun doch eine Fortsetzung der Vollsperrung zur Folge haben, wie die städtische Straßenverkehrsbehörde einschätzt.