Kiel

Homeoffice und Homeschooling führt in der Stadt Kiel zu weniger Verkehrsteilnehmern auf den Straßen. Das Tiefbauamt der Landeshauptstadt Kiel nutzt die Zeit, um die geplante Umgestaltung des Knooper Wegs auf Höhe Jungfernstieg und Waisenhofstraße vorzuziehen.

Von Montag, 15. Februar, bis voraussichtlich zum 16. April muss deswegen der Knooper Weg in dem Bereich gesperrt werden. Dort entstehen soll eine Mittelinsel, an der in Zukunft Radfahrer und Fußgänger den Knooper Weg passieren können.

„Der Bau der Mittelinsel im Knooper Weg ist ein wichtiger Baustein zur Aufwertung der Veloroute nach Suchsdorf und soll die geplanten Fahrradstraßen Waisenhofstraße und Jungfernstieg miteinander verbinden“, sagt der Radverkehrsbeauftragte Uwe Redecker. Weitere Baumaßnahmen im Verlauf dieser Veloroute sind noch für dieses Jahr in der Eckernförder Straße geplant.

Baustelle in Kiel: Jungfernstieg wird gesperrt

Parallel zur Baustelle im Knooper Weg in Kiel wird auch im Jungfernstieg gebaut. So ist der Jungfernstieg bis zur Querstraße Stiftstraße und die Ein- beziehungsweise Ausfahrt vom Knooper Weg in den Jungfernstieg voll gesperrt.

Auch die Waisenhofstraße ist zwischen Knooper Weg und Muhliusstraße während der Bauzeit für die Mittelinsel im Knooper Weg gesperrt.

Umleitung wird ausgeschildert, Zufahrt zum Supermarkt ist frei

Was bedeuten die Baustellen für Verkehrsteilnehmer? Nach Angaben der Stadt Kiel wird eine Umleitung über die Eckernförder Straße, Westring und Gutenbergstraße ausgeschildert.

Fußgänger und Radfahrer können den Knooper Weg passieren, müssen jedoch gegebenenfalls die Straßenseite wechseln.

Der Rewe-Markt ist von Norden über den Knooper Weg erreichbar.

Auch KVG-Busse in Kiel fahren anders

Auch die KVG-Buslinien 50, 51, 42E und 62 werden umgeleitet. Die Haltestellen "Kunsthochschule", "Lehmberg" und "Hansastraße" werden vorübergehend nicht angefahren.

Die Busse in Richtung Reventloubrücke bzw. Botanischer Garten fahren auf dem normalen Linienweg bis zur Haltestelle Dammstraße und dann eine großräumige Umleitung über Westring und Gutenbergstraße bis zum nächsten Halt "Alsenstraße". Die Haltestelle "Hansastraße" der Linie 81 wird mitbedient.

In Richtung Kolonnenweg fahren die Busse auf dem gleichen Linienweg wie in der Gegenrichtung zurück; es wird die Haltestelle "Lehmberg" der Linie 81 zusätzlich angefahren.