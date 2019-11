Nur die besten Auszubildenden aus 13 Zweigvereinen des Landesverbandes der Köche Nord treten gegeneinander an: In Kiel kämpften jüngst sechs Zweier-Teams aus dem zweiten und dritten Lehrjahr um den 24. Helmut-Roock-Pokal. Dabei bewiesen im RBZ am Schützenpark vor allem zwei Frauen ihr Talent.