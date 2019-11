Kiel

Am 3. November 2019 zog sich ein 26-Jähriger an der Bergstraße in Kiel mehrere Schnittverletzungen im Gesicht zu. Da er sich nicht mehr an den Vorfall gegen 4 Uhr erinnern kann, ermittelt nun die Polizei Kiel.

Zwei Varianten für die Schnittverletzung ziehen die Ermittler in Betracht: Entweder wurde eine Flasche auf seinem Kopf zerschlagen - oder er stürzte und landete in Glasscherben.

Für die Glasscherbenversion spricht derzeit die Aussage eines zwischenzeitlich ermittelten, 32 Jahre alten Tatverdächtigen. Er gab gegenüber der Polizei Kiel an, dass der 26-Jährige eine Bekannte von ihm bedrängt und geschlagen haben soll, woraufhin er diesen zu Boden geschubst habe. Dabei soll der Mann in herumliegende Glasscherben gefallen sein.

Zeugen werden gesucht - Mann könnte Sehkraft verlieren

Um Gewissheit zu erlangen, hofft die Polizei nun auf Zeugenaussagen. Personen, die sich am 3. November gegen 4 Uhr im Discozentrum an der Bergstraße in Kiel aufgehalten haben, sollen sich bei den Ermittlern des zweiten Reviers unter 0431/1601210 melden.

Wie die Polizei Kiel am Donnerstag mitteilte, ist es aus medizinischer Sicht möglich, dass der 26-jährige Mann durch die Verletzungen die Sehkraft auf seinem rechten Auge verliert.

