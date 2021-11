Kiel

Der Weihnachtsmarkt kehrt zurück. Nach der Corona-Auszeit im vergangenen Jahr wird jetzt wieder aufgebaut. Seit Mittwoch ist auch die Attraktion über dem Rathausplatz wieder startklar. Die Kogge und die Rentiere hängen.

Seit dem Abbau nach dem Weihnachtsfest 2019 hat die Kogge mit den Rentieren und der Technik in einem Lager in Mönchengladbach verbracht. Gestern kam sie mit einer Dachdeckerfirma nach Kiel und wurde am Morgen auf dem Rathausplatz installiert.

Das am Rathausturm befestigte Stahlseil wurde mit dem Gestell am östlichen Ende des Rathausplatzes fixiert. Kurz nach 12 Uhr hob die Kogge ab und wurde in Position gefahren.

„Das ist der Anfang“, so Wolfgang Sabrowsky, der Organisator des Weihnachtsdorfes. Der Aufbau der Buden und der Dekorationen für das Dorf startet ab Montag nächster Woche. Eröffnung ist am 22. November.

Dann wird auch die Kogge mit Wichtel Kilian täglich zwischen 16 und 20 Uhr drei Mal starten. 2016 startete das Weihnachtsdorf zum ersten Mal auf dem Rathausplatz.