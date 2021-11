Kohleausstieg in Kiel: Abriss des Gemeinschaftskraftwerks beginnt

Kiel

Es riecht schon recht muffig im stillgelegten Gemeinschaftskraftwerk am Kieler Ostufer. Wird Zeit, dass es abgerissen wird. Jetzt ist es so weit.

Der Rückbau des alten Steinkohlekraftwerks startet nun sichtbar. Binnen zwei Jahren soll das 14 Hektar große Grundstück in Neumühlen-Dietrichsdorf freigeräumt werden. Ein prägendes und vertrautes Stück der Kieler Ostufer-Silhouette wird dem Erdboden gleichgemacht.

Was da weicht, ist „das Symbol einer veralteten Energie-Erzeugung in Kiel“. So nennt es Jörg Teupen. Der Technik-Vorstand der Stadtwerke Kiel sagt: „Die Stilllegung des Kohlekraftwerks Anfang 2019 war der erste Schritt zur Dekarbonisierung unserer Fernwärme.“

Jetzt kommen Großwärmepumpe und Wasserkraft

Der zweite folgt sogleich: „Nach dem Abriss stehen uns 7,5 Hektar zur Verfügung, um unsere Energieerzeugung klimaneutral aufzustellen“, so Teupen. Auf der Fläche werde bis 2025 eine Großwärmepumpe für Fernwärme mit Heizwasser aus der Förde entstehen, kündigt Teupen an. Zweites Projekt: „Das Küstenkraftwerk kann auch grüne Gase“, sagt Teupen. Langfristig sollten die Gasmotoren mit Wasserstoff betrieben werden.

Seehafen Kiel baut Logistik und Lagerhallen auf 6,5 Hektar

Die anderen 6,5 Hektar hat der Seehafen Kiel gekauft. Auch ohne Wasserzugang will Seehafenchef Dirk Claus hier „in Logistik und Lagerhallen investieren“.

Auf dem Weg zur Klimaneutralität Nur noch „als Brückentechnologie“ nutzen die Stadtwerke Kiel das erdgasbetriebene Küstenkraftwerk für die Strom- und Fernwärmeproduktion in Kiel. Die Gasmotoren sollen langfristig mit Wasserkraft betrieben werden. Darüber hinaus erzeugen zwei Wasserkraftwerke und einige Photovoltaikanlagen regenerativen Strom. Zum Jahreswechsel nimmt der Energieversorger in der Nähe von Itzehoe einen Windpark mit 15 Megawatt Gesamtleistung in Betrieb. Aus der Müllverbrennung Kiel erhalten die Stadtwerke Fernwärme aus Abfällen, die zur Hälfte klimaneutral ist. 2024 kommt Fernwärme aus nahezu 100-prozentig klimaneutralen Klärschlämmen hinzu.

Ein „Laboratorium der Energiewende“ erkennt Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD) in den Stadtwerke-Projekten auf dem Ostufer. Es mache Kiel zu einem führenden Standort moderner Energiegewinnung. Vorrangiges Ziel sei es jetzt, das Gaskraftwerk so schnell wie möglich nicht mehr fossil zu betreiben.

Kämpfer findet aber auch Zeit, dem alten Gemeinschaftskraftwerk eine Träne nachzuweinen. „Das größte Gebäude in Kiel hat 50 Jahre lang die Silhouette der Stadt geprägt“, sagt der Oberbürgermeister. Das GKK sei seit der Inbetriebnahme 1970 stets ein „Grundpfeiler der Basisinfrastruktur in Kiel“ gewesen, so Kämpfer mit einem Dank für 50 Jahre Versorgungssicherheit.

Das kohlebasierte Gemeinschaftskraftwerk wurde von den Stadtwerken Kiel und Uniper Kraftwerke betrieben. Nach der Stilllegung im April 2019 übernahm das ergasbasierte Küstenkraftwerk der Stadtwerke Kiel direkt nebenan die Strom- und Fernwärmeproduktion für Kiel. Europas modernstes Heizkraftwerk reduziert die CO₂-Emission um 70 Prozent gegenüber dem kohlebetriebenen Vorgänger.

Essener Spezialist TID reißt das Kohlekraftwerk ab

Mit dessen Rückbau ist die Firma Thelen Industrial Demolition (TID) aus Essen beauftragt, ein Spezialist für den Rückbau und den Abbruch ausgedienter Kraftwerke. „Ein Partner, der weiß, was er tut“, sagt Kämpfer.

Gleichwohl nennt Konzernherr Wolfgang Thelen den Rückbau eines Kohlekraftwerks „immer eine Herausforderung und eine verantwortungsvolle Aufgabe“. In Kiel werden rund 75 000 Tonnen Baustoffe und Abfälle entsorgt oder recycelt. „In Spitzenzeiten werden wir mit 100 Leuten vor Ort sein“, berichtet Thelen.

Der Abriss in Zahlen und Daten Grundstücksfläche: 14 Hektar. Laufzeit: bis September 2023. Vorbereitende Maßnahmen: Bestandsanalyse, Rückbaukonzept, Gefährdungsuntersuchung, HSE-Plan (Health, Safety, Environment, also Gesundheit, Sicherheit, Umwelt) erstellen. Entrümpelung, Entsorgung aller beweglichen Materialien. Entkernung: Entnahme aller schadstofffreien Materialien. Schadstoffsanierung: Entnahme aller schadstoffbelasteten Materialien. Abbruch der Gebäude mit Großgeräten. Sprengung von Großbauwerken: nach aktuellem Planungsstand Kesselhaus, Maschinenhaus und der 126 Meter hohe Schornstein. Entsorgung von rund 75 000 Tonnen Baustoffen und Abfällen: 23 000 Tonnen Abfälle für Hochöfen von Stahlwerken, 50 000 Tonnen mineralische Baustoffe, 2000 Tonnen Sonderabfälle wie Asbest, künstliche Mineralfasern (KMF), polychlorierte Biphenyle (PCB).

Die ersten Arbeiten sind schon erledigt. Wassergefährdende Stoffe wie Öl und Ammoniak sind entfernt, die Leitungen geleert und gespült. Altmetalle und Kupferschrott wurden separiert und zum Teil verkauft. Auch was später an Stahl übrigbleibt, soll verkauft werden.

Der Schornstein soll gesprengt werden

Derzeit entkernt die TID die Gebäude und bereitet so ihren Abriss vor. Drei Großgebäude sollen nach dem derzeitigen Stand der Planung sogar gesprengt werden: das Kesselhaus, das Maschinenhaus und der Schornstein.

Der 126 Meter hohe massive Backsteinturm soll in einem Stück auf die Seite umfallen. „Platz ist genug“, sagt TID-Geschäftsführer Kai Imberg. Bis zur Entscheidung würden jedoch noch sechs Monate ins Land gehen. Die Öffentlichkeit werde „rechtzeitig vorher informiert“.