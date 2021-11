Es ist nicht irgendein Gebäude, es ist das größte Gebäude Kiels und ein vertrautes Stück der Ostufer-Silhouette, das ab sofort abgerissen wird: Der Rückbau des Kohlekraftwerks an der Förde hat begonnen. Lesen Sie, wie lange das dauert und was an die Stelle des Gemeinschaftskraftwerks tritt.