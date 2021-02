Kiel

Erinnern Sie sich noch an den wahrscheinlich bekanntesten Satz des einstigen Bundesinnenministers Thomas de Maizière? Wenige Tage nach den Terroranschlägen in Paris im November 2016 wurde das Länderspiel der Deutschen gegen die Niederlande in Hannover kurz vor dem Abpfiff abgesagt. Der Grund war eine Terrorwarnung.

Noch während der abendlichen Pressekonferenz befürchtete de Maizière einen Anschlag auf den Hauptbahnhof in Hannover. Um Panik zu vermeiden, sagte er: „Ein Teil dieser Antworten würde die Bevölkerung verunsichern.“ Statt zu beruhigen, ließ der CDU-Politiker seine Zuhörer noch verunsicherter und ratloser als ohnehin schon zurück.

Kiels Vorgehen ist Wasser auf die Mühlen der Ewiggestrigen

Der Versuch, dem Menschen Informationen vorzuenthalten, um ihn vor vermeintlich falschen Reaktionen zu schützen, geht gerade auch in Kiel mächtig schief. In der Wortwahl zwar anders, in der Sache aber identisch geht die Stadtverwaltung derzeit mit der Veröffentlichung von Corona-Zahlen um. „Wir wollen keine falschen Rückschlüsse zulassen“, sagte Gesundheitsdezernent Gerwin Stöcken (SPD) jüngst.

Lesen Sie auch:So gehen andere Kreise und Städte in Schleswig-Holstein mit Corona-Daten um

Er befürchtet eine Stigmatisierung von Stadtteilen, falls er die Infektionszahlen von beispielsweise Mettenhof, Suchsdorf oder Pries-Friedrichsort, die ihm alle vorliegen, bekannt macht. Die Menschen, so die Annahme, könnten nachlässig werden in Stadtteilen, in denen der Wert gut ist, und solche Stadtteile meiden, in denen der Wert hoch ist.

Über den Mehrwert der Information lässt sich trefflich streiten, doch es geht in Krisen-Zeiten wie dieser, in der Menschen der Maßnahmen zunehmend müde werden, darum, die Bürger mitzunehmen und sie als Teil der Lösung, nicht als Teil des Problems anzusehen. Wer so handelt, schützt seine Bürger nicht, sondern bevormundet sie. Das aktuelle Vorgehen ist jedenfalls Wasser auf die Mühlen der Ewiggestrigen, die behaupten, dass nur das öffentlich wird, was über diese Pandemie öffentlich werden soll.

Thomas de Maizière bereut seinen Satz - und Kiel?

Doch in einer Zeit, in der ältere Menschen um ihr Leben bangen, Unternehmen um ihre Existenz und Kinder um ihre Bildungschancen haben alle Menschen ein Recht auf umfassende Information. Lübeck und die meisten Kreise in Schleswig-Holstein haben das verstanden.

Lesen Sie auch:Wo infizieren sich die Kieler - eine Übersicht

Dies gilt im Übrigen auch für die Veröffentlichung von Corona-Fällen in Kitas oder Schulen – auch darüber informiert die Stadt die Öffentlichkeit nicht. Die Begründung: Die, die es wissen müssen, sprich die Kontaktpersonen der Infizierten, erfahren es übers Gesundheitsamt. Dies mag gut gemeint sein, aber in der Debatte, ob Schulen und Kitas öffnen oder schließen sollten, ist Transparenz entscheidend.

Thomas de Maizière, das muss noch gesagt sein, bereut seinen Satz übrigens inzwischen. Stellt sich nur die Frage, wann die Stadt Kiel ihre Strategie ändert.