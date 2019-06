Kiel

Nach KN-online-Informationen plant die Kette "Hans im Glück" in Rufweite zum Konkurrenten "Peter Pane" gleich zwei neue Restaurants in der Holstenstraße. Die Unternehmensspitze von „Hans im Glück“ wollte sich auf Nachfrage zwar nicht zum aktuellen Stand seiner Pläne äußern, teilte auf Nachfrage lediglich mit: „Wir befinden uns aktuell in Gesprächen, können aber zum jetzigen Zeitpunkt keine Auskunft geben.“ Sobald konkretere Infos vorlägen, werde sie das Unternehmen auch kommunizieren.

"New Yorker" gibt sich noch zugeknöpft

Ähnlich zugeknöpft gibt sich noch ein weiterer Großer der Einzelhandelsbranche, der offenbar nach einigen Jahren Pause seine Rückkehr in die Holstenstraße in Kiel plant: der Textil-Filialist „New Yorker“. Sollten sich die entsprechenden KN-Informationen dazu bewahrheiten, wäre dies allerdings ein echter Coup.

Denn das Unternehmen plant offenbar eine Rückkehr im großen Stil und hat dafür die ehemalige H&M-Filiale im Blick, die seit rund zweieinhalb Jahren leer steht. Nicht zuletzt aufgrund ihrer Größe (rund 2000 Quadratmeter auf mehrere Etagen verteilt) gilt die Fläche als schwer vermietbar. Die "New-Yorker"-Zentrale wollte auf Nachfrage zumindest „zum jetzigen Zeitpunkt“ keine näheren Angaben zu ihren Plänen machen.

Decathlon kommt gleich zwei Mal nach Kiel

Ebenfalls in Kiel ansiedeln will sich der Sportartikel-Discounters Decathlon - mit einer Filiale im Plaza-Center und einer in der Holstenstraße. Während die politischen Parteien im Rat den Kompromiss loben, gibt es von den Kaufleuten durchaus kritische Stimmen, vor allem aus der Innenstadt.

