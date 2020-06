Schönheitskur für Kiels „Perle“

Kiel

„Hier gibt’s keine Strandkörbe, aber unendlich viel Sand, an dem sich die Menschen erfreuen“, sagt Hans-Meinert Redlin ( SPD). Der Ortsbeiratsvorsitzende von Pries-Friedrichsort gerät schnell ins Schwärmen, wenn er von „seinem“ Strand spricht. Auch ohne breite Promenade oder eine Vielzahl an Cafés wie in Laboe oder Strande gehöre dieser Flecken Erde im Landschaftsschutzgebiet zu den schönsten Plätzen Kiels.

Um ihn noch attraktiver zu gestalten, wünscht sich der Ortsbeirat ein ganzes Bündel an Maßnahmen von der Stadt: Kaltwasserduschen am Strand sollen Badenden den Aufenthalt ebenso angenehmer machen wie moderne Toilettenhäuser mit Umkleiden. Dazu bezahlbare Parkmöglichkeiten, eine häufigere und möglichst direkte Anbindung des Strands per Bus sollen die Situation vor Ort ebenso verbessern wie ein Fußweg durch das angrenzende Gewerbegebiet Friedrichsort.

Stadt und Ortsbeirat ziehen am selben Strang

Dabei sind sich Stadt und Ortsbeirat in der Bewertung der Bedeutung des Falckensteiner Strands für Kiel weitgehend einig. Das wird aus einer Mitteilung des Umweltschutzamtes deutlich, die in diesen Tagen in den Fachausschüssen der Stadt diskutiert wird. Darin verspricht die Stadt, an einem Fußweg durch das Gewerbe- und Industriegebiet Friedrichsort bereits zu arbeiten. „Ziel ist es, eine provisorische Wegeverbindung durch das Gewerbegebiet bereits zur diesjährigen Strandsaison anbieten zu können.“

Etwas mehr Geduld müsse jedoch bei der Verstärkung der Schnellbuslinie 503 aufgebracht werden. Betriebseinschränkungen durch die Corona-Pandemie führten dazu, dass dies erst ab dem kommenden Jahr möglich werde. Perspektiven für den ehemals privat betriebenen Shuttle-Bus sieht die Verwaltung hingegen nicht. Er wurde „aufgrund der zu geringen Nachfrage eingestellt“. Auch Fahrradständer gibt es aus Sicht der Stadt bereits genug.

Entwicklung des Naturstrands muss behutsam erfolgen

Weitere Wünsche, wie die Einfassung und Beleuchtung der Promenade, würden gerade vom Grünflächenamt im Zuge der Umgestaltung des Küstenweges von Falckenstein bis Schilksee geprüft, eine Umsetzung in zwei bis drei Jahren geplant. „Dazu wird es eine Öffentlichkeitsbeteiligung geben“, heißt es aus der Verwaltung.

Im Bereich des Ausbaus von Toilettenhäuschen und Duschen gibt es ebenfalls eine vorsichtige Annäherung. Die Stadt will zwar einen „sehr strengen Maßstab“ an die Erweiterung der Anlagen im Landschaftsschutzgebiet anlegen. Denkbar sei jedoch, zusätzlich Kabinen aus Holz oder Metall aufzustellen, wenn Personal und Ressourcen das im kommenden Jahr erlauben. Vorher sollen die sanitären Einrichtungen bei der Surfschule und die Rundtoilette renoviert werden.

Sandproblem am Fähranleger ist schon gelöst

Ersatz für die bisherige Toilettenanlage am Minigolfplatz, die als Lagerraum für die Badeaufsicht benötigt werde, soll ein Sanitärcontainer sein, der auch für Menschen mit Behinderung zugänglich ist und wie an der Rundtoilette eine Außendusche aufnehmen könnte. Andere Probleme wie die Versandung des Wegs zum Fähranleger sind offenbar zumindest für den Moment gelöst. „Eine Reinigungsfirma befreit jeden Werktag den Bohlenweg und den Anleger von Sand“, schreibt die Verwaltung.

Noch keine Lösung gibt es hingegen für die Parkplätze: Dieses Jahr soll auch weiter kostenlos in der Nähe der Bushaltestelle und seit Neuestem auch wieder am Antennenfeld geparkt werden dürfen. „Wie die Parkflächenbewirtschaftung langfristig organisiert werden soll, ist derzeit noch nicht entschieden.“ Ähnliches gilt für den Braunen Berg, den der Ortsbeirat gern zu einer Fahrradstraße umwidmen würde. „Dazu ist nachzuweisen, dass der Radverkehr dort bereits die dominierende Verkehrsart ist oder das absehbar sein wird“, heißt es von der Stadt.

Besucher haben unterschiedliche Vorstellungen

So oder so ist der Falckensteiner Strand bei den Menschen aus Kiel und dem Umland beliebt, ihr Bedarf für Veränderung jedoch unterschiedlich ausgeprägt. „Die Infrastruktur hier ist bereits gut“, findet Almut Brauns aus Kiel. Würde sie besser, zöge das nur noch mehr Leute an, sagt die 66-Jährige.

Zu ihnen gehört vermutlich die 27-jährige Jana Scholz. Die Hohenweststedterin kommt nach dem Fitnessstudio-Besuch in der Wik regelmäßig noch zum Stand-up-Paddling her. „Ein Bus direkt an den Strand oder mehr Parkplätze wären super“, sagt sie. Bei schönem Wetter werde es allerdings schon jetzt so voll, „dass kaum mehr Leute her passen“, sagt sie.

Ortsbeiratsvorsitzender Hans-Meinert Redlin zeigt sich mit den Plänen der Verwaltung hingegen zufrieden. „Sie müssen nur auch umgesetzt werden“, sagt er und blickt auf den Friedrichsorter Leuchtturm.

