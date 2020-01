Zukunft mit Stadtbahn und quirliger City

Kiel

Oberbürgermeister Ulf Kämpfer zeigte sich positiv überrascht vom Zulauf zu dem von der Stadt initiierten "Zukunftsdialog Zwanzig Zweiundvierzich": "Wir hatten vorher rund 150 Anmeldungen. Dass jetzt so viel mehr kamen, ist für mich ein deutliches Signal, dass vielen Kielern die Zukunft ihrer Stadt wirklich am Herzen liegt."

Zu ihnen gehörte auch Christian Saftig (26), der zwar erst seit fünf Jahren in Kiel lebt, aber in Zukunft sehr gerne hier bleiben würde. Was sich der Politikwissenschaftsstudent in 22 Jahren am meisten in seiner Wahlheimat wünschte: "Endlich ein Stadtbahn, weniger Autos und mehr Aufenthaltsqualität in der Innenstadt - nicht unbedingt durch mehr Geschäfte, sondern durch viel Grün und Wasser."

Innenstadt ist Kielern immer noch extrem wichtig

Ein reines "Wünsch-dir-was-Programm" war der Startschuss zu einer ganzen Reihe von Bürgerbeteiligungsformaten zur Stadtentwicklung im Laufe des Jahres allerdings nicht. An riesigen, thematisch gegliederten Stellwänden konnten und sollten Bürger ihre Erwartungen und Hoffnungen artikulieren. Zum Beispiel zur Frage: An welchen Standorten soll Kiels "Gehirn", "Wohnzimmer" oder "Motor" sein?

Auffällig dabei: Die Kieler Innenstadt liegt den Kielern trotz viele Unkenrufe angesichts von Ladenschwund und Einerlei des Sortiments offenbar nach wie vor sehr am Herzen. Denn insbesondere der City-Bereich eines überdimensionalen Stadtplans war mit Aufklebern förmlich übersät. Und das nicht nur mit "Wohnzimmer"-Aufklebern. Viele sahen dort auch noch Potenzial für Kiels "Gehirn" oder "Motor."

Forscherin: "Zukunft ist aushandelbar"

Die vielen mit Kommentaren beschriebenen Zettel auf den Stellwänden und die gelben Klebepunkte als Zustimmungssymbol zu aufgestellten Thesen zeigten, wohin die Traumreise in Kiel fernere Zukunft offenbar geht: Viele wünschten sich eine "Öffnung sowie Neuaufteilung des Straßenraums", mehr "Stadtnatur", bequemen sowie kostenlosen ÖPNV oder eine gerechtere Stadt ohne "abgehängte", benachteiligte Quartiere.

Beim Wunsch alleine soll und darf es allerdings nicht bleiben, mahnte Zukunftsforscherin Doris Sibum in ihrem Vortrag: "Es geht darum, Zukunft zu gestalten und sie nicht einfach abzuwarten. Zukunft ist ein Gestaltungsprozess und somit aushandelbar." Doch zuvor müssten Antworten eine entscheidende Frage gefunden werden: "Wie wollen wir überhaupt leben."

Keine Utopie: Häuser aus 3-D-Druckern

Wohin die Reise gehe könne, lasse sich bereits jetzt an einigen bereits angelaufenen Prozessen erkennen: Häuser aus einem 3-D-Drucker, "saubere" Industrieproduktion zurück in Innenstädten, Logistik-Umsteuerung durch Lieferungen per Drohne oder der unaufhaltsame Vormarsch künstlicher Intelligenz.

Gleichzeitig mit der Zukunftskonferenz startete am Sonnabend ein Online-Dialog mit Bürgern zur Zukunft Kiels. Auf dieser Website können sich Interessierte dort beteiligen und ihre eigene Perspektive einbringen.

