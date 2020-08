Kiel

Die Szenerie wirkt etwas surreal: Ein fast wolkenloser Himmel, ein frisch angelegter Rasen, den niemand betreten darf und zwei kleine Bühnen direkt vor der Osttribüne. Auf der einen stehen ein mobiles Kreuz aus Eichendielen, ein Altar mit Windlicht und große Sonnenblumensträuße.

„Wir haben die Jugendlichen gefragt, was sie sich wünschen. Und das war eine gemeinsame Feier“, sagt Pastorin Teelke Bercht. Wegen der Hygienebedingungen und der großen Anzahl der üblicherweise zu erwartenden Konfirmationsgäste kamen da die Kirchen der Emmaus-Gemeinde nicht in Frage. „Und da kamen wir auf die Idee mit dem Holstein-Stadion, das ja auch in unserer Gemeinde liegt. Eine gute Location“, sagt sie.

Anzeige

Gäste sind auf der Tribüne verteilt

Sehr gefreut habe sie sich, dass Holstein Kiel gleich zugesagt hätte. Sie ist aufgeregt. „Das ist für uns ja schließlich kein Heimspiel.“ Ihr gefällt zwar die Weite des Stadions, aber nicht, dass sie so weit weg von den Konfirmanden ist. „Aber mit Mundschutz und Desinfektionsmittel wäre es noch komischer gewesen.“

Weitere KN+ Artikel

Gesittet und in Gruppen nehmen die Gäste ihre Plätze auf der Tribüne ein, ganz am Rand werden die Musiker platziert. Von Weitem ähnelt es einem Wimmelbild, auf dem man sucht, wer wo sitzt. Auf der zweiten Bühne spielen Malte Jepsen und Jesse Boie ihre Songs. „Eine völlig beeindruckende Atmosphäre“, sagt Boie und witzelt als Musiker: „Heute leider nicht ganz ausverkauft.“

Umgetextete Holstein-Hymne kommt bestens an

Etwas Open-Air-Konzert-Stimmung kommt dann doch auf. Die Pastorin hat die Holstein-Hymne umgetextet. „Ich hatte das Gefühl, dass es heute noch etwas mehr braucht als eine Predigt. Das Menschenbild, das der Verein vertritt, gefällt mir“, sagt sie. Ihre Idee erntet Begeisterung, es wird geklatscht und gepfiffen. Als es wieder leiser wird im Stadion, sind die Glocken von der Osterkirche zu vernehmen, auch dort wird ein Gottesdienst abgehalten. Dann betreten die 36 Konfirmanden die ersten Reihen der Osttribüne. „So festlich gekleidet, das berührt mich richtig“, sagt die Pastorin. Gemeinsam bekräftigen sie ihren Glauben und bekommen Ketten mit Kreuzen.

Begeisterung bei Konfirmanden und Gästen

„Eine tolle Idee mit dem Stadion“, lobt Karin Haltermann, die wegen ihres Enkelkindes gekommen ist. Sie ist sicher, „dass diese Konfirmation eindrucksvoller war als eine in der Kirche“. Konfirmand Paul Koinzer hat zwar mit „Fußball nix am Hut, aber mir gefällt, dass wir an der frischen Luft sind“. Lena Schewe findet ihren Konfirmationstag „mega schön, man hat sich als Teil einer Gemeinschaft gefühlt“.

Und Mats Bärenwald weiß jetzt schon, dass „dieser Outdoor-Tag unvergesslich sein wird“. Leon Bonhoff ist Holstein-Fan. „Es war heute ruhiger als sonst, aber auch mal ganz schön, das Stadion so leer zu sehen“, sagt er. Sein Vater hat eine Dauerkarte, im vergangenen Jahr hat sich die ganze Familie das Spiel gegen den HSV angeschaut. Nun ist Leon nicht mehr nur Kicker beim Wiker Verein. „Sie alle spielen jetzt auch im Team Gottes mit“, betont die Pastorin.

Newsletter der Kieler Nachrichten Kennen Sie schon die Post aus dem Newsroom? Den kostenfreien Newsletter über die aktuelle Lage in Schleswig-Holstein versenden wir Mo-Fr ab 17 Uhr. Hier können Sie sich für unser Mailing anmelden. Weiterer Newsletter: Kiel mittendrin. Über das Leben in der Landeshauptstadt. Verpassen Sie keine Neuigkeit mehr. Versand: Jeden Mittwoch. Hier geht es zur kostenfreien Anmeldung. Sie interessieren sich für Holstein Kiel? Dann melden Sie sich hier für den Newsletter " Holstein Kiel - Die Woche" kostenfrei an. Versand: jeden Freitag, 11.30 Uhr.

Lesen Sie auch:

Weitere Informationen zum Coronavirus erhalten Sie auf unserer Themenseite

Mehr aus Kiel lesen Sie hier.