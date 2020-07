Kiel

Die Brücke drohte kurzfristig sogar einzustürzen und musste mit schweren Krangurten gesichert werden. Seit fast zwei Monaten ist das Bauwerk jetzt fest fixiert. Arbeiten sind aktuell keine in Sicht.

Ursprünglich hatte die Stadt Kiel die Hoffnung, dass der Schaden bis Juni hätte repariert werden können. Davon ist man inzwischen aber abgerückt. Der Grund ist die komplexe Technik der Brücke sowie lange Lieferzeiten für die benötigten Ersatzteile. „Aufgrund des Vorfalls wurden aber auch konstruktive Änderungsbedarfe erkannt. Das heißt: Neben der reinen Ersatzteilbeschaffung von Seilen und Seilrollen mussten einzelne Dinge auch umkonstruiert werden, so dass die Vorbereitungen viel Zeit erfordern“, sagt Peter Warthenpfuhl vom Tiefbauamt der Stadt. Er ist für das 23 Jahre alte Bauwerk zuständig und gilt als ausgewiesener Experte der komplexen Anlage.

Reparatur wie ein normaler Seilwechsel

Wenn die Konstruktionsarbeiten beendet sind, soll die Reparatur wie ein normaler Seilwechsel erfolgen. Dabei wird die Brücke fixiert und das Lastseil kann problemlos gewechselt werden. Eine Demontage der kompletten Brücke ist laut Warthenpfuhl aber nicht erforderlich, da alle Bereiche für die Monteure frei zugänglich sind. Die Kosten für die Reparatur sollen nach heutigem Stand den fünfstelligen Bereich nicht verlassen. Die Arbeiten sollen im September beginnen und gleichzeitig die obligatorische Herbstwartung beinhalten. „So kann die Brücke dann bis April 2021 durchlaufen“, sagt Wartenpfuhl.

Die Stadt weist darauf hin, dass es die erste größte Havarie der Hörnbrücke ist, die im Sommer 1997 für damals rund elf Millionen Euro errichtet wurde. Anlass für den Bau war damals der Umzug der norwegischen Reederei Color Line vom Oslokai zum Norwegenkai.

Attraktive Anbindung an den Hauptbahnhof

Dabei macht die Reederei eine attraktive Anbindung der Passagiere an den Kieler Hauptbahnhof zur Bedingung. Bei einem Wettbewerb gewann das Konzept der Dreifeldzugklappbrücke. Die 25,6 Meter lange Brücke wird über ein komplexes System aus Umlenkrollen, hydraulischen Stempeln und Stahlseilen geöffnet und geschlossen.

Kleine Defekte und Reparaturarbeiten gehören zur Geschichte des Bauwerks, weshalb auch seit Beginn eine von der Nobiskrug-Werft in Rendsburg gebaute Schubbrücke als Ersatz bereitsteht. Diese Ersatzbrücke dient den Fußgängern auch in der jetzigen Phase als Übergang. Diese Brücke ist aber mit knapp zwei Metern deutlich schmaler als die fünf Meter breite Dreifeldzugklappbrücke. Die Stadt Kiel appelliert deshalb an die Nutzer, die Abstandsregeln einzuhalten. Radfahrer sollen auf der Brücke absteigen.

