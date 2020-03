Verständnis für Kontaktverbot in Kiel

Kiel

Die Kaffeepause verlegen Loris Vietoris und ein Bekannter kurzerhand an die Straßenkreuzung. Sie wohnen nahe beieinander und nutzen das gute Wetter am Montagvormittag für ein kurzes Treffen an der Sonne. Jeder hat einen eigenen Becher dabei. "Wir sind gerade im Homeoffice, da passt das ganz gut", erzählt Vietoris.

Von zu Hause aus zu arbeiten funktioniere. "Da zeigt sich, dass nicht jede Mail gleich ein Meeting sein muss", erzählt Vietrois, der eine Ausbildung in einem Wassersportvertrieb macht.

Für die Maßnahmen im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus', wie das Untersagen von Treffen mit mehr als zwei Personen in der Öffentlichkeit, hat er Verständnis. "Wenn das alles ist, kann ich das voll akzeptieren." Er sei aber froh, dass er noch surfen gehen könne. "Wenn das herunterreguliert wird, wird es schwierig." Dann müsse er wohl joggen gehen, obwohl ihm das eigentlich nicht gefalle.

Eine WG in Corona-Quarantäne

Anders als Vietoris kann Helen Schierke die Sonne nur von ihrem Fenster im zweiten Stock aus genießen - in eine Decke eingewickelt und mit Sonnenbrille. Sie sei, zusammen mit ihren vier Mitbewohnern, seit Ende vergangener Woche in Quarantäne. Alle in der WG seien positiv auf das Coronavirus getestet worden, schildert Schierke.

Gerade habe sie Grippesymptome, aber wenn sie wieder fit sei, wolle sie mit den anderen WG-Mitgliedern einen Tagesplan machen. Spiele spielen und lesen solle dann wohl auf dem Programm stehen. "Die Situation ist für uns neu, wir wissen noch nicht genau, wie wir die Tage nutzen", sagt Schierke, die gerade ihr Medizinstudium beendet hat. Eigentlich habe sie vorgehabt, nun anzufangen zu arbeiten. Das gehe nun erstmal nicht, aber wenn die Erkrankung überstanden sei, könne sie helfen.

Wer im Freien sein darf, nutzt die Zeit auch für Sport. Auf dem Professor-Peters-Platz in Kiel finden sich vereinzelte Sportler, in einer Ecke kicken zwei Männer einen Ball hin und her. An einer anderen Stelle macht jemand Liegestütze.

Platzwart Klaus Mathiebe behält die Sportler im Auge. "Joggen ist okay, solange die Leute nicht im Rudel auftreten." Seien mehr als zwei Personen unterwegs, mache er sie auf die neuen Regeln aufmerksam, sagt Mathiebe.

Aus Köln zurück zur Familie nach Kiel

Allein in Bewegung bleiben steht für Magnus Schewior auf dem Programm. Er nutzt den leeren Sportplatz für Übungen, die er sonst im Fitnessstudio macht. "Bei dem Wetter ist es draußen sogar schöner als drinnen", sagt er. Eigentliche lebe er in Köln, arbeite als Betreuer in einem Jugendzentrum. Nun sei er von der Arbeit freigestellt.

"Nachdem ich negativ auf Corona getestet wurde, bin ich zu meiner Familie nach Kiel gefahren." Hier fühle er sich etwas sicherer als in Köln. "Dort lebe ich mitten in der Stadt, da war eine ganz andere Atmosphäre. In den Supermärkten konnte man nichts mehr finden."

Die Zeit mit seiner Familie nutze er bewusst. "Man findet wieder mehr zusammen. Wir schauen viele Filme und spielen Gesellschaftsspiele." Zudem könne er bei Bedarf in der Arztpraxis seines Vaters helfen.

"Komplette Ausgangssperre wäre noch besser."

Schewior findet die Regeln wie das Kontaktverbot nachvollziehbar. "Eine komplette Ausgangssperre für zwei Wochen wäre noch besser."

Auch Jasper Ingbur hält die getroffenen Maßnahmen für richtig. "Es ist wichtig, sie einzuhalten. Das hat ja auch mit Solidarität zu tun." Er arbeite in der Pflege, sei momentan aber zu Hause, da er aus einem Risikogebiet zurückgekommen sei. "Mit Strom, Wasser und Internet ist die Zeit gut auszuhalten." Er schaue etwa viele Filme.

Manche Kieler sehen weniger von ihrer Familie

"Das Entschleunigte hat was", sagt Thomas Eicke, der mit Andrea Gerull spazieren geht. Ihr Alltag habe sich nicht viel verändert, ergänzt Gerull. Allerdings falle das Fitnessstudio weg, ebenso wie der Restaurant- oder Café-Besuch am Wochenende. "Außerdem können wir unsere Kinder nicht so sehen wie sonst", erzählt Gerull. So habe etwa ihre Tochter in den nächsten Tagen Geburtstag. "Sie wird nicht feiern, das ist schon merkwürdig."

Hannelore und Roland Steinebrunner haben ebenfalls weniger Kontakt zur Familie. "Unsere Enkel können wir im Moment nicht sehen", sagt Hannelore Steinebrunner. Lesen, Kreuzworträtsel lösen sowie am Computer und im Fernsehen die neuesten Nachrichten verfolgen, damit würden sie ihren Alltag verbringen, erzählt das Ehepaar. Zudem würde er immer recht früh einkaufen gehen, ergänzt Roland Steinebrunner. "Man kann nur hoffen, dass die Maßnahmen wirken."

