117 Autofahrerinnen und Autofahrer müssen nach einer Verkehrskontrolle im Bereich des Hans-Geiger-Gymnasiums in Kiel-Ellerbek ein Bußgeld von jeweils 20 Euro zahlen. Sie alle hielten sich nicht an ein Durchfahrtsverbot am Übergang Poppenrade zur Geschwister-Scholl-Straße.