Schleppend zieht sich das Genehmigungsverfahren für das inklusive Quartier Hof Hammer in Kiel dahin, doch Investor Michael Demandt sieht Licht am Ende des Tunnels. Im April oder Mai soll es nach seiner Einschätzung losgehen mit dem Bau des ersten Hauses in dem fünf Hektar großen Gebiet an der Eider.