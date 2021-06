Kiel

Die Schwerpunktkontrolle der Kieler Polizei zum Thema Fahrradsicherheit zeigt Wirkung. Am Dienstag war das 2. Polizeirevier von 9 bis 16.30 Uhr mit sechs Einsatzkräften an verschiedenen Orten im Stadtgebiet aktiv.

Die Bilanz: 110 Radfahrende wurden kontrolliert. Bei 72 von ihnen wurde ein ordnungswidriges Fehlverhalten sanktioniert, so die Polizei. 21 Radfahrende missachteten eine rote Ampel. Sechs Personen nutzten verbotswidrig ihr Handy während der Radfahrt. In acht Fällen wurden Fahrradfahrer auf der falschen Straßenseite oder dem Gehweg erwischt.

Der mit 37 Verstößen größte Anteil entfiel aber erneut auf das Radfahren in der Fußgängerzone. Die kontrollierten Radfahrenden erwartet nun ein Verwarn- oder Bußgeld in Höhe von 20 bis 100 Euro. Einen Autofahrer erwischten die Beamten bei der Missachtung des Verkehrszeichens „Verbot der Einfahrt“. In der Holstenstraße wurde außerdem ein E-Scooter-Fahrer erwischt.

Bei der vorherigen Kontrolle in Kiel gab es 50 Verstöße

Zuletzt waren bei einer ähnlichen Kontrolle am 1. Juni lediglich 50 Verstöße ermittelt worden. Am 8. und 9. April waren es sogar nur 46 Verstöße. Der deutliche Anstieg der Verstöße am Dienstag wird jetzt Gegenstand der Auswertung sein. Diesmal hatten fünf Beamte und eine Beamtin an verschiedenen Stellen Kontrollstationen eingerichtet.

„Nach der Auswertung des Verkehrssicherheitsberichts ist der Radverkehr einer der Schwerpunkte für uns. Die Anzahl der im Straßenverkehr verletzten Radfahrer hat sich in Kiel 2020 entgegen dem Trend entwickelt“, so Björn Gustke von der Polizeidirektion Kiel. Die Zahl der verletzten Radfahrer stieg in Kiel um 8,3 Prozent auf 538. Die Zahl der Unfälle mit Radfahrern stieg um 6,7 Prozent auf 553.

Viele Radfahrer telefonieren oder haben Handy in der Hand

In der Innenstadt war die Bilanz der Beamten der Falkwache gestern aber unterschiedlich. Während es an der Kaistraße bei den Kontrollstellen Stresemannplatz und Schwedenkai nur sehr wenige Verstöße gab, war es in der Fußgängerzone ganz anders. „Dort haben wir innerhalb kurzer Zeit allein 15 Radfahrer verwarnt“, sagt Nele Voß vom 2. Revier, die die Kontrolle koordinierte.

Ein Dauerbrenner sind die Verstöße mit dem Handy. Immer wieder werden Radfahrer erwischt, die während der Fahrt entweder telefonieren oder das Smartphone in der Hand haben. „Das ist eben auch ein großes Risiko“, so Gustke. Die Verwarnungen sollen auch sensibilisieren, damit die Regeln einfach konsequent eingehalten werden.

Nur eine Frau zeigte keine Einsicht

„Die Akzeptanz der Maßnahmen ist schon da. Fast alle sind einsichtig“, so Nele Voß. Auch gestern waren es nur wenige Radfahrer, die ungehalten wurden. In einem Fall regte sich eine Frau auf, dass ausgerechnet sie erwischt wurde, wobei doch neben ihr gerade ein anderer Radfahrer bei Rot über die Ampel gefahren wäre, der nicht gestoppt wurde. „Das Argument hören die Kollegen aber fast immer“, so Gustke.