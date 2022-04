Kiel

An ihnen scheiden sich die Geister: Viele Menschen in Kiel empfinden öffentliche E-Scooter als störend, andere genießen es, spontan einen vom Straßenrand ausleihen zu können. Die rot-grüne Kooperation hat nach Beschwerden aus den Beiräten für Senioren und Behinderte im Bauausschuss ein Konzept durchgebracht. Es sieht feste Stationen zum Abstellen, Sperrbereiche und mehr Informationen vor. Aber das Thema bleibt umstritten.

Immer mehr Abstellstationen für E-Scooter sollen entstehen

„Wir wollen die Mobilität mit E-Scootern ermöglichen, die Gefahr für andere aber auf ein Minimum reduzieren“, sagt SPD-Verkehrsexperte Max Dregelies. Gefahren hatten die Beiräte darin gesehen, dass Scooter mitunter achtlos auf Gehwegen oder vor Fußgängerüberwegen landen. Denn das Abstellen ist grundsätzlich überall fernab der Straßen erlaubt.

Zudem halten sich etliche Scooter-Nutzer nicht an die Fahrregeln, die im Wesentlichen denen für Fahrräder gleichen. Rot-Grün will nun beides verbessern. „Dafür setzen wir insbesondere auf einen schrittweisen Aufbau von Abstellstationen und mehr Aufklärung über die Regeln bei der Nutzung der E-Scooter“, sagt Dregelies.

Um die Stationen herum soll das Abstellen unmöglich sein

Im öffentlichen Raum ausleih- und nutzbare E-Scooter sind in Kiel seit Sommer 2020 vertreten. Damals fing die Firma Tier mit 200 Fahrzeugen an, inzwischen sind es rund 2000. Mehrere Hundert Scooter kamen 2021 von den Anbietern Lime und Bolt dazu.

Zwar sprechen alle Firmen von steigenden Nutzerzahlen, es herrscht jedoch ein intensiver Verdrängungswettbewerb. So hat die Firma Bird 2021 in nur wenigen Monaten ihr Kieler Geschäft wieder beendet.

Nun soll es mehr Regeln für alle Anbieter geben: Die Fahrzeuge sollen feste Stationen an zentralen Punkten bekommen – ähnlich wie bei der Sprottenflotte. Anziehungspunkte wie zum Beispiel das Holsteinstadion bieten sich dafür an. Hier könnten sich die Scooter dann nur an diesen wenige Quadratmeter großen Stationen ausleihen und abstellen lassen.

In dem Bereich um eine solche Station herum soll zugleich das Abstellen durch technische Vorgaben verhindert werden – sogenanntes Geoblocking. Nach der Ausleihe können Nutzer hier ihre Fahrt also nicht beenden und müssen einen alternativen Parkplatz suchen. Eine genaue Größenangabe für die geblockte Zone enthält das Konzept nicht.

Weiter außerhalb dieser Bereiche können Scooter gemäß dem Konzept auch künftig ohne Vorgaben abgestellt werden. Denn grundsätzlich ist der öffentliche Raum für ein solches Geschäftsmodell frei, wie Gerichtsurteile bestätigen.

Die Entwicklung der Rechtsprechung soll die Verwaltung laut Antrag im Blick behalten. Und: Sie soll die Rechtslage ebenso wie den Aufbau der Stationen an die Beiräte und Ausschüsse der Stadt melden. Eine Frist für die Umsetzung muss die Verwaltung nicht einhalten. Von den Antragsstellern wird aber das Einrichten erster Abstellstationen und der Sperrzonen noch in diesem Jahr erwartet.

Kampagne soll aufklären – aber wer zahlt?

Zugleich soll bei Anbietern und Nutzern um mehr Verständnis für richtiges Fahren und Abstellen geworben werden. So ist eine Informationskampagne unter Mitwirkung der Polizei angedacht, an deren Kosten die Scooter-Betreiber beteiligt werden sollen. Wie die Kampagne genau aussehen soll, ist allerdings noch offen. Und es wird auch darüber hinaus Unterstützung von den Firmen gefordert.

So sollen Firmen ihre Teams schulen, damit Scooter von Blindenleitlinien entfernt werden. Außerdem soll initiiert werden, dass die Scooter selbst beim Ausleihen Hinweise geben, welche Gefahren durch falsch abgestellte Gefährte entstehen. Zudem sollen auf der Internetseite der Stadt Kiel Kontaktdaten der Anbieter veröffentlich werden – damit Beschwerden abgegeben werden können, beispielsweise über schlecht abgestellte Scooter.

Anbieter werden in die Pflicht genommen

Der Anbieter Tier geht mit den Vorschlägen komplett mit. „Wir waren in die Erarbeitung des Konzepts und die Absprachen eingebunden“, erklärt ein Unternehmenssprecher. Das duale System aus Stationen und freier Nutzung betreibe Tier beispielsweise schon in Düsseldorf. „Auch eine Teilkostenübernahme der Kampagne geht für uns in Ordnung.“

Ein Bolt-Sprecher betont, es gebe mit der Stadt noch keine neuen Absprachen. Daher verböten sich konkrete Kommentare. Ein gemischtes System mit Stationen könne man sich aber grundsätzlich vorstellen. Er verweist außerdem darauf, dass die Firma mit einem Partnerunternehmen an einem Warnton geparkter Scooter arbeitet, wenn sich eine Person nähert. Das soll vor allem Sehbehinderten zugutekommen.

Auch Opposition hatte am Antrag nichts auszusetzen

Das Konzept stieß beim Seniorenbeirat auf Zustimmung, der zuvor ein Regelwerk und Strafen für schlechtes Parken von der Verwaltung gefordert hatte. „Wir kommen von einer rechtlichen Grauzone zur normalen Regelung“, lobte Rainer Glüsing im Ausschuss. „Zwar gibt es keine scharfe Bestrafung, wenn die Scooter in den Weg gestellt werden. Aber die Verwaltung muss jetzt doch einiges machen und darüber berichten.“

Der Antrag der Ratsmehrheit kam grundsätzlich auch bei der Opposition an. „Das liest sich nicht schlecht“, sagte der verkehrspolitische CDU-Sprecher Florian Weigel. Er wies aber darauf hin, dass seine Fraktion noch keine Gelegenheit hatte, das Thema zu beraten.

Der Newsletter der Kieler Lokalredaktion Einen Überblick über das, was die Menschen in der Stadt bewegt, bekommen Sie jeden Mittwoch in Ihr Postfach Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Rot-Grün segnete das Konzept trotzdem mit der eigenen Mehrheit ab, die CDU enthielt sich. Zustimmung gab es von der FDP. „Es ist allemal besser, heute etwas in Gang zu setzen, als weiter zu warten“, sagte Ratsfrau Christina Musculus-Stahnke. Sie beteuerte: „Mir tut das Thema wirklich weh.“ Und auch Seniorenbeirat Glüsing sagte: „Die Bevölkerung ist verunsichert.“ Das soll sich mit den neuen Regeln ändern.