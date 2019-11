Die Fans, die am Freitag zum Konzert in Kiel angereist sind, kennen das: Wo die Rapper Bonez MC und RAF Camora auftreten, ist die Polizei nicht weit: Mit der angekündigten Kontrolle will die Polizei verhindern, dass die vor oder beim Konzert Drogen konsumieren. Das stößt auf ein geteiltes Echo.