Der Urlaub in Tunesien - er hätte so schön werden können. Doch drei Kieler erleben gerade den Horror. Ihr Hotel hat sie aus den Zimmern ausgesperrt und fordert nun Geld von ihnen - obwohl der zu Thomas Cook gehörende Reisekonzern Bucher Reisen die Summe bereits überwiesen haben will. Am Nachmittag gab es ein Happy End.