Es soll der erhoffte Brückenschlag zwischen Ost- und Westufer werden. An der Hörn entstehen in einem Gemeinschaftsprojekt 440 Wohnungen für 1000 Menschen und etwa 7400 Quadratmeter an Gewerbeeinheiten. Nun wurden die Pläne konkretisiert, mit den Bauarbeiten soll noch in diesem Jahr begonnen werden.