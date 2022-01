Kiel

Kalter Januarmorgen in Kiel: Am Sonntag ist in den Morgenstunden ein Leitungsrohr am Dreiecksplatz gebrochen. Wie die Stadtwerke Kiel bestätigten, kommt es dadurch im Westen und Norden zum Ausfall der Heizung per Fernwärme. Die Reparaturen laufen.

Ein großes Loch am Dreiecksplatz vor der Campus Suite: Hier – an der Schnittstelle von Holtenauer Straße und Lehmberg im Stadtteil Brunswik – ist am Sonntagmorgen die Erde aufgerissen, weil ein Rohr gebrochen ist. Die Folge: Im Westen und im Norden von Kiel ist bei Tausenden die Heizung ausgefallen.

Stadtwerke arbeiten an der Reparatur

Die Stadtwerke arbeiten derzeit an der Reparatur und daran, das genaue Ausmaß des Schadens zu beziffern. Im Rahmen der Arbeiten könne es sogar zur Beeinträchtigung der Fernwärme im gesamten Stadtgebiet kommen, hieß es am Vormittag.

Im November hatte der Versorger außerdem sein gesamtes Fernwärmewasser grün eingefärbt. Mit einer gesundheitlich unbedenklichen Kolorierung will man Lecks in den Leitungen finden. Das hat am Sonntag vor allem auf angrenzende Gewässer in der Nähe des Dreiecksplatzes Auswirkungen. Der Kleine Kiel schimmert giftgrün.

Der Artikel wird fortlaufend aktualisiert