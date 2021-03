Der befürchtete Andrang blieb aus, erst im Laufe des Vormittags kamen mehr Menschen: In Kiel sind am Montag sechs Zentren für kostenlose Corona-Schnelltests an den Start gegangen. Am Europaplatz war nur Geduld beim Warten auf das Testergebnis gefragt, die Untersuchung konnte umgehend beginnen.