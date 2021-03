Kiel

Hintergrund: Im Zuge der schrittweisen Öffnungen des Einzelhandels, kultureller Einrichtungen, Sportzentren, Kitas und Schulen übernimmt der Bund ab der kommenden Woche die Kosten für einen Corona-Schnelltest – einmal für jeden Bürger innerhalb von sieben Tagen. Die Regeln für die Nutzung sind einfach: Wer sich testen lassen will, muss in Kiel wohnen, sich entsprechend ausweisen und unterschreiben, dass er lediglich einen Test pro Woche auf diese Art und Weise in Anspruch nimmt.

Testzentren sollen helfen, die Infektionszahlen stabil zu halten

„Uns ist es gelungen, innerhalb kürzester Zeit die Testzentren zu mobilisieren“, betont Kiels Oberbürgermeister Ulf Kämpfer. „Nach dem monatelangem Lockdown freuen wir uns über erste Öffnungsschritte, die wir so mit kostenlosen Schnelltests verbinden und damit die Voraussetzungen verbessern, dass die Infektionszahlen im Zuge der Öffnung nicht steigen.“

Gesundheitsdezernent Gerwin Stöcken warnt jedoch davor, nachlässig im Umgang mit dem Virus zu werden. „Zugleich müssen wir weiterhin konsequent impfen und dafür jeden verfügbaren Impfstoff einsetzen. Und ganz wichtig – weiterhin gelten die Hygieneregeln. Bitte nicht nachlassen und Abstand halten, Hände waschen und medizinische Maske tragen.“

Auch Fahrschulen, Kosmetik- und Massagestudios dürfen vorsichtig wieder öffnen

Die Corona-Infektionslage in Schleswig-Holstein verharrt weiter auf einem recht konstanten Niveau. Am Donnerstag wurden 219 Neuinfektionen gemeldet. Am Mittwoch waren es 292, eine Woche zuvor 242. Wie aus Daten des Gesundheitsministeriums in Kiel weiter hervorgeht (Datenstand: 4.3., 20.24 Uhr), wurden 47 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb der vergangenen sieben Tage gemeldet. Am Vortag lag der Wert bei 47,7 und am Donnerstag vergangener Woche bei 50,5.

Als Land mit den aktuell niedrigsten Corona-Infektionszahlen in Deutschland geht Schleswig-Holstein weitere, vorsichtige Öffnungsschritte. So darf der Einzelhandel ab Montag wieder aufmachen. Das gilt unter anderem auch für Fahrschulen, Kosmetik- und Massagestudios sowie Museen, wie die Landesregierung am Donnerstag bekanntgab. Alles ist an strikte Vorschriften gebunden. Die Außengastronomie soll nach jetzigem Stand am 22. März öffnen können. An dem Tag wollen Bund und Länder auch entscheiden, wie es im Blick auf Ostern mit dem Tourismus und der Innengastronomie weitergeht.