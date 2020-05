Ein Online-Marktplatz für Kiel

Kiel

Martin Pikowski studiert Betriebswirtschaftslehre an der Fachhochschule Kiel. Die Idee zu einem lokalen Online-Shop kam ihm schon vor rund zehn Jahren. „Als Ebay so groß wurde, konnte plötzlich jeder einen Shop aus dem Keller betreiben. Ich habe damals schon geahnt, dass das den lokalen Handel gefährden wird.“

Direkter Kontakt mit den Händlern vor Ort

Kraemergasse will die Vorteile des stationären Einzelhandels mit der persönlichen Beratung vor Ort und den Vorzügen des Online-Shoppings verbinden. „Die Kunden können über die Kraemergasse ganz einfach in direkten Kontakt mit den Händlern vor Ort kommen und sich beraten lassen. Und sie müssen sich nicht mit komplizierten Kontaktformularen herumärgern und lange auf Antwort warten“, erklärt der 40-Jährige.

Gleichzeitig ist der Einkauf rund um die Uhr möglich und Produkte von verschiedenen Händlern können in einem Prozess bestellt werden. „Damit ist keine Anmeldung und Bezahlung in drei verschieden Shops mehr nötig.“

Fleet7 unterstützt Kraemergasse mit Gründerstipendium

Das Fleet7 unterstützt die Geschäftsidee mit einem Gründerstipendium. Im Rahmen des Prototyping-Kit erhält Pikowski ein Budget von 1000 Euro sowie Zugang zum Mentorennetzwerk des Fleet7 und der Fachhochschule Kiel.

„Wir haben uns dazu entschieden, Martin und die Kraemergasse zu unterstützen, weil wir seit Jahren beobachten, wie große Onlinehändler und Discounts globale Wertschöpfungsketten aufgebaut haben, mit denen sie billig und bequem nach Hause liefern. Leider geschieht genau das aber auf Kosten der Umwelt und des lokalen Handels“, sagt André Nikolski, Managing Director im Fleet7. „ Martin möchte mit der Kraemergasse zeigen, dass sich Bequemlichkeit und Nachhaltigkeit nicht ausschließen müssen.“

"Kunde aus Mettenhof kauft bei Händler aus Gaarden ein"

„Durch das Portal kann ein Kunde aus Mettenhof bei einem Händler aus Gaarden einkaufen. Sonst wären beide eventuell nie in Kontakt gekommen“, sagt Pikowski. Lieferungen in Kiel laufen über den Lastenrad-Kurier Noord Transport. Bei Bestellungen außerhalb Kiels kümmern sich die Händler selbst um den Versand. Im Mai beginnt die eigentliche Gründungsphase der Kraemergasse. Dann firmiert das Start-up. Im August wollte Pikowski mit dem fertigen Shop an den Start gehen. Doch die Corona-Krise hat den ursprünglichen Zeitplan des jungen Unternehmens durcheinandergewirbelt.

Kraemergasse geht mit Beta-Version in der Corona-Krise an den Start

Pikowki hat sich entschlossen, nun mit einer offenen Beta-Version früher als geplant live zu gehen, „um den Händlern jetzt in der Krise helfen zu können“. In den kommenden Wochen soll das System nach und nach und durch die Erfahrungen der Händler verbessert werden. Bisher haben sich zwanzig Händler aus Kiel und Bad Bramstedt angemeldet, vier von ihnen haben bereits Produkte eingestellt.

