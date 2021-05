Kiel

Teile eines Krans liegen auf dem Dach des Gebäudeneubaus der Firma Ferring in Kiel. Die dadurch entstandenen Schäden sollen erheblich sein. Glück im Unglück: Personen wurden bei dem Unfall nach ersten Informationen nicht verletzt.

Polizei und Feuerwehr sind mit einem Großaufgebot vor Ort. Derzeit wird das Gebäude evakuiert.

Zur Galerie Hier sehen Sie Bilder vom Kranunfall in Kiel.

Warum der Kran im Gewerbegebiet Wittland in Kiel am Dienstagnachmittag umgestürzt ist? Diese Frage versuchen derzeit Ermittler zu klären. Für den ganzen Tag war in Kiel Sturm angesagt. Ob das jedoch die Ursache ist, ist unklar.

Mehr in Kürze.