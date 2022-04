Kiel

Sie leuchten blau, hellgrün und gelb und bieten in ihrem Bauch viel Platz für kleine und große Wünsche: In einer Kiste im Hof der Arkonastraße 1 in Kiel-Wik liegen bunte Figuren in Eiform bereit, auf dem Tisch weiße Zettel und viele, viele bunte Stifte. Die Kieler Therapeutin Kristina Ranft hat die drahtartigen Eier für eine ganz besondere Oster-Aktion vorbereitet: Aus der Ukraine geflüchtete Kinder können an diesem Wochenende ihre ganz persönlichen Botschaften und Bilder gestalten und sie, sicher in den bunten Eiformen verpackt, im Wind „fliegen“ lassen – als symbolischer Gruß an die Ukraine.

„In jedem Ei steckt Leben und Hoffnung“, sagt Kristina Ranft über ihre Initiative, die nicht nur beim Träger der Gemeinschaftsunterkunft, der Diakonie Altholstein, sondern auch bei den Familien aus der Ukraine richtig gut ankommt. Schon am Donnerstagmorgen baumelten nach einigen Stunden Malen und Basteln später 35 Eier in den Ästen der Bäume im Hof. 100 Eier voller „fliegender“ Kinderwünsche sollen es werden.

Rund 150 Kinder leben in der Unterkunft, 80 Prozent davon kommen aus der Ukraine

Die Chancen stehen gut: Auch am Karfreitag tummeln sich bei kühlen acht Grad Celsius schnell Dutzende Jungen und Mädchen – vom Lauflernalter bis zum Teenager – im Innenhof der Arkonastraße. Am Karsonnabend soll es weitergehen. Nach Angaben von Anne Schmitt-Hollenberg (Diakonie Altholstein) leben derzeit rund 150 Kinder in der Unterkunft. Etwa 80 Prozent von ihnen sollen aus der Ukraine stammen.

Ukrainische Kinder in Kiel-Wik basteln und malen zu Ostern. Maria (9) hat ihren Wunsch nach Frieden („Mir“) aufgeschrieben und in ein Ei gesteckt, das sie an einen Baum hängen wird. Quelle: Thomas Eisenkrätzer

Eines von ihnen ist die neunjährige Maria. Sie trägt eine hellblaue Softshelljacke, eine geringelte Mütze – und in der Hand hält sie eines der Eier in den Farben der Ukraine: Blau und Gelb. Maria hat ihren Wunsch schon aufgeschrieben und im Bauch des Eis verpackt. Was auf dem Zettel steht? „Mir“, sagt sie auf Ukrainisch. Sie wünscht sich also Frieden, keinen Krieg.

Ein Junge hat seinen Wunsch ganz schnell aufs Papier geschrieben, und als er gefragt wird, was dort steht, schüttelt er abwehrend den Kopf. Er mag es nicht laut sagen, vielleicht schämt er sich auch: Putin soll weg.

„Ein bisschen Leichtigkeit in dieser schweren Zeit“

Manche Kinder hoffen auch auf einen Computer oder ein neues Handy. Andere malen einfach bunte Grüße mit Blumen und Herzchen auf die Wunsch-Zettel. Was Therapeutin Kristina Ranft beobachtet hat: „Vorher blickten manche Kinder nur auf den Boden. Doch als wir die Eier aufgehängt haben, da streckten sie sich, blickten in den Himmel. Und wenn die Eier beim nächsten Windstoß wieder abfielen, dann durfte gelacht werden. Ein bisschen Leichtigkeit in dieser schweren Zeit.“

Svitlana kommt aus Kiew, lebt in der Unterkunft in der Arkonastraße und wünscht sich einen Ostergottesdienst in einer Kirche. Quelle: Thomas Eisenkrätzer

Neben den gemeinsamen, farbenfrohen Stunden mit den Kindern an diesem Wochenende ist erwachsenen Ukrainerinnen wie Svitlana auch das Zelebrieren des „wichtigsten religiösen Fests der Ukraine“, Ostern, ein Anliegen. Im ukrainisch-orthodoxen Glauben wird Ostern allerdings erst am kommenden Sonntag, 24. April, gefeiert. „Ich frage mich, was wir dann in Kiel machen können, und viele andere aus der Ukraine sprechen mich auch darauf an“, berichtet Svitlana. „Ich bin traurig, dass ich nicht in Kiew bin, dass ich nicht am Gottesdienst in unseren wunderschönen Kirchen teilnehmen kann.“ Sie freue sich darum besonders, die deutschen Bräuche kennenzulernen: „Bunte Eier an Bäumen habe ich noch nie gesehen. Aber es sieht schön aus.“

Die jüdischen Gemeinden beginnen mit Feierlichkeiten des Pessachfestes

Die mit Wünschen befüllten Ostereier werden gemeinsam in die Bäume gehängt. Quelle: Thomas Eisenkrätzer

Anne Schmitt-Hollenberg von der Diakonie Altholstein will mit Kirchengemeinden in Kiel sprechen und hofft, eine Möglichkeit zu finden, wie Menschen aus der Ukraine ihr Osterfest auch in Kiel spirituell feiern können. Den jüdischen Flüchtlingen aus der Ukraine bieten Jüdische Gemeinden der Landeshauptstadt die Teilnahme an den Feierlichkeiten zum Pessachfest an.

So feiert die Jüdische Gemeinde Kiel das Pessach-Fest: Viktoria Ladyshenski mit Pessach-Brot Matzen. Quelle: Thomas Eisenkrätzer

Gestern Abend mit dem Sonnenuntergang begann das Fest, es dauert acht Tage und endet am 23. April mit dem Sonnenuntergang. „Es ist unser Tag der Befreiung aus der Sklaverei und einer der wichtigsten jüdischen Feiertage für uns“, sagt Viktoria Ladyshenski von der Jüdischen Gemeinde Kiel und Region, die selbst 1992 mit Mann und Tochter aus der Ukraine nach Deutschland kam. „In diesem Jahr wird unser Pessachfest vom Krieg überschattet. Aber wir wollen es mit der großen spirituellen Hoffnung auch auf die Befreiung der Ukraine und des Friedens begehen.“

Grundsätzlich sind die jüdischen Gottesdienste der Region offen. Teilnehmen kann man nach Anmeldung unter gemeinde@jgkur.de oder Tel. 0431/739909-6/-7. Die Jüdische Gemeinde Kiel gestaltet gemeinsame Feierlichkeiten zum Pessachfest wegen Corona online. Mehr Infos nach E-Mail an gf@lvjgsh.de oder unter Tel. 0431/6575030.