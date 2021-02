Kiel

Einzelpersonen, aber auch große Organisationen wie die Fachhochschule Kiel oder das Geographische Institut der Christian-Albrechts-Universität stehen geballt wie selten hinter der Idee, die Kieler Mitte neu zu denken. Das hat einen Grund, denn durch den inzwischen angelaufenen Bau-Boom an der Hörn rückt die Verbindung zwischen Ost- und Westufer in ein breites Bewusstsein. Ein großes Gemeinschaftsprojekt über Möglichkeiten einer lebendigen Mitte soll bis zum Sommer erste Akzente aufzeigen.

„Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, weiter zu denken“, bestätigt Viola Ketelsen von der Initiative „Zusammen Kiel verbinden“. Hirnschmalz soll dabei nicht nur in die Scharnierfunktion der Hörn investiert werden, sondern in den gesamten Bereich zwischen Vinetaplatz und Hauptbahnhof. Warum? Weil es „super spannend“ ist, meint Viola Ketelsen. Und weil es für sie wenig Wichtigeres gibt, als das Zusammenwachsen der beiden oft immer noch von wechselseitigem Fremdeln geprägten Kieler Förde-Seiten zu unterstützen.

FH Kiel verfolgt ein besonderes Interesse

Ein eigenes Interesse daran hat in gewisser Weise die FH Kiel, denn deren Studierende und auch ihr lehrendes Personal beradelt oder begeht häufig die Brücken an der Hörn und über die Werftstraße, streift immer wieder das Postgelände im Karlstal, wo ebenfalls Hunderte neue Wohnungen entstehen sollen. Studierende aus dem Fachbereich Medien und mehr noch dem Institut für Bauwesen wollen sich zu Beginn des Sommersemesters der Kieler Mitte annehmen, unter anderem am 20. und 21. März in einem Workshop vor Ort.

Zu erwarten sind außerdem schriftliche Arbeiten, auch aus den Reihe der universitären Geographie. Um große finanzielle Investitionen wird es dabei aber zumindest nach Einschätzung der Verantwortlichen nicht so sehr gehen. Prof. Brigitte Wotha von der Fachhochschule hofft vor allem auf kluge und originelle Ideen, um entlang der 1400 Meter kurzen Strecke zwischen Vinetaplatz und Hauptbahnhof Orte einer Kommunikation im weiteren Sinne zu gestalten.

Sitzgelegenheiten, die nicht wie Bänke aussehen, kreativ gestaltete Objekte, die auch als kleine Bühne taugen: An solche Dinge denken die Hochschullehrerin und die anderen in der Initiative. Herauskommen könnte dabei womöglich ein neues, warmes Kiel-Gefühl, gefördert durch Erlebnisräume, die einen persönlichen Zugang fördern, wünscht sich Anne-Lena Cordts von der raumplanerisch engagierten „Raumstation Kiel“. Für die Ostufer-Perspektive stehen in dem Verbund Lea Lükemeier vom Büro Soziale Stadt, Wolfgang Schulz von der Initiative „Smart Gaarden“, aber auch Nadine Gutbrod, die unter der Devise „Gaardenecken entdecken“ im Stadtteil zugange ist. Allzu wolkige Illusionen mag sich der ehemalige SPD-Ratsherr Schulz dabei nicht machen. Stattdessen spricht er von der „großen Herausforderung“, mit geringem Budget wirksam zum Zusammenwachsen der beiden sozial und kulturell so unterschiedlichen Seiten der Förde beizutragen.

Stadt erhofft sich wichtige Impulse

Genau das wünscht sich auch die Stadtverwaltung, versichert Nils Horstmeyer, der es im Kieler Planungsamt unter anderem mit dem Geschehen an der Hörn zu tun hat. Zwar will nach seinen Angaben die Stadt einen eigenen Wettbewerb zur belebenden Gestaltung der Gaardener Brücke ausloben, von dem Vorstoß des Mitte-Bündnisses erhofft er sich aber wichtige Impulse: „Wir sind gespannt und würden uns freuen, wenn möglichst viele gute Ideen kommen und aufgenommen werden können.“ Einen umfassenden Eindruck können sich Interessierte von beiden Ufern voraussichtlich am 5. Juni machen, wenn bei einem Brückenfest die ersten Ergebnisse vorgestellt und zugleich weitere Gespräche mit bis dahin noch nicht Beteiligten gesucht werden sollen.