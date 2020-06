Ein Zuhause auf Zeit für Angehörige

Kiel

Die Wohnung in der Annenstraße ist ein "Stützpunkt", wie an der Eingangstür steht. Sie steht Angehörigen und Freunden von Krebspatienten, die in Kiel stationär behandelt werden, kostenlos zur Verfügung. In der Nähe der Holtenauer Straße gelegen, kann man von hier aus sowohl das Universitätsklinikum Schleswig-Holstein ( UKSH) als auch das Städtische Krankenhaus Kiel (SKK) gut erreichen.

Krebspatienten reisen teils weite Strecken, um in den Kieler Kliniken stationär behandelt zu werden. Eine Begleitung während der Behandlung durch Angehörige und Freunde kann wichtige Stütze sein. Doch brauchen die Begleiter eine eigene Unterkunft. Hotel oder Ferienwohnung können teuer werden. "Das ist einfach eine Lücke im System", sagt Jörg Arndt, Schatzmeister der Schleswig-Holsteinischen Krebsgesellschaft.

Anzeige

Gäste der Angehörigenwohnung kommen aus ganz Deutschland

Die Gäste kommen aus Schleswig-Holstein, aber auch aus anderen Teilen Deutschlands. "Das Angebot, hier zu übernachten, ist sehr wichtig", sagt Jutta Grönhagen, ehrenamtliche Mitarbeiterin der Angehörigenwohnung. Sie spricht aus eigener Erfahrung. "Ich habe meinen Mann in der Krebserkrankung begleitet."

Weitere KN+ Artikel

Sie käme aus Lütjenburg, eigentlich könne man die Strecke noch fahren. Doch sie habe die Wohnung auch genutzt. "Man bewegt sich den ganzen Tag in der Klinik. Muss mal gute, mal schlechte Nachrichten verdauen." Dank der Schlafmöglichkeit hätte sie sich nicht noch ausgelaugt hinters Steuer setzen müssen.

Neben dem Schlafplatz gibt es für die Gäste in der Wohnung noch eine weitere Unterstützung: Gesprächspartner. Ein Team aus zehn ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen kümmert sich nicht nur um die Zimmervergabe, sondern steht bei Fragen und Sorgen ebenso zur Verfügung wie für eine einfache Unterhaltung.

Ehrenamtliche Helferinnen haben ein offenes Ohr für Angehörige

"Wir leisten keine psychologische Betreuung, das können wir auch nicht. Es geht um das menschliche Miteinander und auch einfach darum, mal nicht über die Klinik zu sprechen", so Britta Andresen, die ehrenamtliche Koordinatorin der Angehörigenwohnung. In vielen Einträgen im Gästebuch wird sich denn auch für das offene Ohr bedankt.

Lesen Sie auch:Diagnose Brustkrebs: Wenn das Leben aus den Fugen gerät

Aufgrund der Corona-Pandemie kommen die Ehrenamtlerinnen aktuell nur zweimal die Woche in die Wohnung, die während der Krise auch einige Wochen schließen musste. Inzwischen ist sie mit einem Hygienekonzept wiedereröffnet worden: Nur ein Zimmer darf belegt sein, wer die Wohnung betritt, muss sich die Hände desinfizieren und wenn die Mitarbeiterinnen da sind, gilt Maskenpflicht.

In der Wohnung der Krebsgesellschaft gibt es drei Schlafzimmer

Die Wohnung selbst ist aufgeräumt und hell, insgesamt fünf Betten stehen in drei Schlafzimmern zur Verfügung. Dazu gibt es einen Gemeinschaftsraum, eine vollausgestattete Küche und ein Bad. In zehn Jahren gab es laut Krebsgesellschaft 3000 Übernachtungen, davon allein 592 im vergangenen Jahr.

Das Projekt kostet die Krebsgesellschaft laut Geschäftsführerin Katharina Papke etwa 18.000 Euro pro Jahr, neben Miete fließen hier etwa auch Kosten für Neuanschaffungen bei der Ausstattung und Schulungen für die Ehrenamtlerinnen ein.

Lesen Sie auch:Interview: Warum haben wir Krebs noch nicht besiegt?

Die Suche nach einer Wohnung sei nicht leicht gewesen. "Da das Projekt durch Spenden finanziert wird, durfte es keine Luxusimmobilie sein." Zudem sei neben Einverständnis des Vermieters auch die Akzeptanz der Nachbarn wichtig gewesen. Zuletzt war noch die Lage wichtig, denn sowohl SKK als auch UKSH sollten problemlos erreichbar sein. Das ist zwar gegeben, doch eine kleine Schwierigkeit bleibt: Zur Wohnung gehören keine Parkplätze. Trotz verschiedener Versuche hätten noch keine Stellplätze in der Nähe gefunden werden können. "Wir suchen weiterhin nach einer Lösung", so Papke.

Weitere Nachrichten aus Kiel lesen Sie hier.