Pendlerparkplätze, Südspange, Ostring II: Die FDP hat in Kiel auf ihrem Kreisparteitag am Sonnabend besonders in Verkehrsthemen Stellung bezogen. Die Liberalen wollen sich so ein Profil verschaffen, das sich von der ehemaligen Ampel abhebt. Weitere Themen waren Beleuchtung und Hunde – sowie die Mitgliederzahl.