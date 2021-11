Kiel

Die Kieler SPD bestimmt ihre Position zur Anbindung der Autobahn 21 ans Kieler Straßennetz neu. Ein Kreisparteitag hat dazu am Sonntag im Haus des Sports nahezu einstimmig eine Arbeitsgruppe beschlossen. Sie soll neue „Leitplanken“ zu dem in Kiel und in der Partei höchst umstrittenen Thema erarbeiten und dabei besonderes Augenmerk auf die Ostuferverkehre legen.

Bislang gilt in der SPD ein Beschluss aus dem Kommunalwahlkampf 2018. Danach will die SPD den Ausbau der B 404 zur A 21 und ihre Anbindung ans Ostufer mit einer Südspange „positiv begleiten“.

Von einer Südspange ist keine Rede mehr

Von einer Südspange ist im Auftrag an die Arbeitsgruppe nun keine Rede mehr. Parteichefin Gesine Stück verwies auf eine „neue Lage“ seit 2018. Tatsächlich will die Autobahngesellschaft Deges bis Ende des Jahres eine neue Machbarkeitsstudie vorlegen. Das Gutachten soll auch Varianten zur ursprünglich geplanten Südspange würdigen.

Der SPD-Arbeitsgruppe soll bis Ende des Monats stehen. Mitglieder: Oberbürgermeister Ulf Kämpfer, die Kieler Landtagsabgeordneten, Entsandte aus dem Wahlkreis Kiel-Ost und aus dem SPD-Arbeitskreis Verkehrswende sowie je ein Mitglied aus dem Fraktions- und dem Kreisvorstand.

Klimaschutz kontra Ostufer-Entlastung

In der Debatte auf dem Parteitag wurde deutlich, wie sehr das Thema polarisiert. Der Juso Lorenz Burghardt, ehemaliger Grüner, plädierte für Klimaschutz und gegen „immer neue gigantische Straßen“. Der Landtagsabgeordnete Bernd Heinemann vom Ostufer schilderte die Staulage auf dem Ostring: „Man steht und steht.“ Eine Ostuferentlastungsstraße müsse halt überdeckelt werden.

Die künftige SPD-Position soll spätestens drei Monate nach Vorliegen der Deges-Studie formuliert sein. Stellungnahmen „von Interessenvertretern“ sollen einfließen.

„Kieler Stempel“ für das Landtagswahlprogramm

Breiten Raum nahm auf dem Kreisparteitag das Wahlprogramm der SPD zur Landtagswahl am 8. Mai 2022 ein. Mit einer Fülle von Änderungsanträgen will die Kieler SPD dem Programm „den Kieler Stempel aufdrücken“, so Parteichefin Stück. Als Schwerpunkte nannte sie günstigeres Busfahren, attraktiven Fährverkehr und Fragen der Daseinsvorsorge, vor allem Gesundheit und Wohnen.

So räumte Gesine Stück innerparteiliche Kritik ab

Die öffentliche Kritik von SPD-Mitgliedern an der Parteiführung räumte Stück mit wenigen Sätzen ab. Ulrike Pollakowski aus der Wik, Bastian Mahmoodi aus Wellingdorf und ein anonymer Kritiker vom Ostufer hatten dem Kreisvorstand vorgeworfen, die SPD wolle „grüner sein als die Grünen“.

Dazu Stück: „Wir sind weder grüner noch weniger grün als andere. Wir waren rot, sind rot und bleiben rot.“ Die SPD sei die einzige Partei, die Soziales, Ökonomie und Ökologie vereine. Im Übrigen sei der Kreisparteitag der Ort, an dem über den Kurs der Partei diskutiert werde. Pollakowski und Mahmoodi hatten den Weg ins Haus des Sports zwar gefunden, meldeten sich aber nicht zu Wort.