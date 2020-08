Die Grünen spüren in Kiel Rückenwind: Die Partei zog die Kieler Jahreshauptversammlung am Sonntag trotz Corona mit rund 100 Mitgliedern in der Lille-Brauerei durch. Unter Hygienevorkehrungen gaben sich die Vertreter kämpferisch – und peilen das Direktmandat für Luise Amtsberg in den Bundestag an.