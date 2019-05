Kiel

Es ist ein Beispiel für gute Zusammenarbeit. Das Schiff einer Rostocker Reederei hat einen Kapitän aus Lübeck und einen Staff-Kapitän aus Kiel. Kapitän Marc-Dominique Tidow (37) ist Lübecker, sein Stellvertreter Justus Hamkens (34) ist Kieler. Der Staff-Kapitän ist an Bord der Stellvertreter des Kapitäns.

In Kiel ist die „ Aidaprima“ eine Besonderheit. Der 300 Meter lange und 125.500 BRZ große Koloss ist das größte Schiff der Reederei Aida Cruises in der Ostsee. Insgesamt hat die Reederei in diesem Jahr vier Schiffe in Kiel stationiert.

Abi an der Gelehrtenschule

„Das ist schon ein ganz besonderes Gefühl, wenn man mit so einem Schiff in Kiel festmacht. Es ist wie nach Hause zu kommen“, sagt Justus Hamkens. Von der Kommandobrücke geht der Blick über die Bäume des Schlossgartens. „Dort habe ich Abi gemacht“, sagt er und deutet in Richtung Gelehrtenschule an der Feldstraße.

Das war 2005. 14 Jahre später steht er als Staff-Kapitän auf der nautischen Karriereleiter fast ganz oben. Auf dem Kapitäns-Posten steht nur der aus Lübeck stammende Marc-Dominique Tidow über ihm. Sein Traum: "Irgendwann auch einmal Kapitän werden", so Hamkens.

Becher von Holstein fährt mit

Auf der Brücke spielen sich Kapitän und Staff-Kapitän aber die Bälle zu. „Die schönste Stadt ist doch Lübeck“, sagt Tidow. „Dafür ist Kiel beim Fußball vorn“, kontert Hamkens. Die Tasse von Holstein Kiel fährt auch mit. „Und es gibt inzwischen auch an Bord immer öfter Holstein-Shirts zu sehen“, sagt der Staff-Kapitän. Wenn er Urlaub hat, ist Hamkens im Stadion.

Sein Karriere-Weg war durchaus abwechslungsreich. „Ich bin durch einen Freund darauf gekommen und habe mich für Nautik entschieden. Das fand ich spannend“, erzählt er sich. Zuvor hat er an der Kiellinie gesegelt. Mit Beginn der Ausbildung ging es zunächst aber in die Containerfahrt zur Blue Star Line, ein Studium an der Hochschule in Bremen folgte.

2012 machte er sein Patent, dann folgte der Wechsel als nautischer Wachoffizier zu Aida. Und dort ging es dann die Karriereleiter hoch zum Stellvertreter des Kapitäns. Er fuhr auf mehreren Schiffen.

Zwei Monaten Dienst an Bord folgen jeweils zwei Monate Urlaub. Inzwischen ist er von Kiel ins Umland gezogen. „Wegen der Familie. Wir haben zwei Pferde“, sagt er. Der nächste Heimaturlaub ist erst im Sommer.

Aber der Einsatz mit der „ Aidaprima“ ab Kiel ist eh ein Heimspiel. „Hier gibt es während der Liegezeit auch die Möglichkeit für Besuche von Freunden und Familie“, sagt er. Nur gestern beim Erstanlauf klappte das nicht, da der Terminplan rappelvoll war.

Ab nächstem Jahr auch Landstrom

Das galt auch für Kapitän Tidow, der gestern Besuch vom Hafenchef Dirk Claus und Reederei-Präsident Felix Eichhorn bekam. Claus überbrachte den Kieler Poller mit Gravur als Erstanlaufsplakette.

„ Kiel ist für uns ein ganz wichtiger Hafen mit 60 Anläufen von vier Schiffen in diesem Jahr. Allein die , Aidaprima’ hat 23 Anläufe“, sagt Eichhorn. Kiel ist seit dem Start von Aida 1996 im Programm. „Damals machte unser erstes Schiff gleich nach der Taufe in Kiel fest. Es ist ein toller Hafen für uns. Besonders als Ausgangspunkt für Reisen in die Ostsee und nach Norwegen“, sagt Eichhorn.

In der Zukunft will Aida beim Umweltschutz weiter Pionierarbeit leisten. „Wir freuen uns darauf, mit dem Hafen das Projekt Landstrom umzusetzen, das wir vor einem Jahr gemeinsam angeschoben haben“, sagt Eichhorn. Die Schiffe sind für Landstrom vorbereitet. Etwa zwei Millionen Euro investiert Aida pro Schiff in diese Technik.

Darüber hinaus plane man weitere Projekte wie den Einbau von Batterien und die Erprobung neuer Kraftstoffe. „Dafür haben wir hier mit dem Dual–Fuel-Motor von Caterpillar auch die Voraussetzung an Bord“, so Eichhorn. Der Betrieb mit verflüssigtem Erdgas (LNG) wird in Kiel nicht geplant, da der Treibstoff mangels Verfügbarkeit in Deutschland mit Lastwagen aus Rotterdam herangebracht werden muss. Der Motor ist aber zur Erprobung anderer Treibstoffe vorgesehen. „Wir haben mit diesen Schiffen viel vor“, kündigt Eichhorn an. Der Betrieb mit synthetischen Kraftstoffen gehöre genauso dazu wie der Einsatz von Methanol.

