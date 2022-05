Der höchste Kletterpark in Kiel war für einen Tag auf Augenhöhe mit den Kranführern der Portalkräne der Kieler Werft. Die 325 Meter lange und über 60 Meter hohe „Norwegian Getaway“ hat ihre Premiere am Ostseekai. Das Schiff war Ende April in New York gestartet. Kiel war der letzte Hafen vor dem Ende der Reise in Kopenhagen.