Kiel

Die maximale Kapazität gab Kämpfer auf einer Podiumsdiskussion der Grünen Jugend mit etwa 200 Anläufen pro Jahr an. Trotz der vielstimmigen Kritik an der Umweltverträglichkeit von Kreuzfahrten will Kämpfer von einer politischen Beschränkung der Anlaufzahl nichts wissen. „Die Größe des Hafens gibt die Kapazität...