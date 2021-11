Hamburg

Eisstockschießen statt Liegestühle auf dem Sonnendeck, Punsch statt Cocktail am Pool und dicke Winterjacke statt Bikini an der Reling. Reedereien wie Aida, Phoenix, Hapag-Lloyd und MSC bieten in diesem Winter Seereisen im Winter von Norddeutschland aus an.

Die „MSC Magnifica“ der Schweizer MSC ist am Sonntag von der Elbe zur ersten der jeweils einwöchigen Winterreisen gestartet. Fast 1000 Passagiere waren allein aus Deutschland für die Premiere gebucht. Nach dem Ablegen in Hamburg steigen auch in England (Southampton), Belgien (Zeebrügge), Frankreich (Le Havre) und den Niederlanden (Ijmuiden bei Amsterdam) Passagiere zu.

Hamburg statt Haifa

Eigentlich wollte Kapitän Pietro Maresca aber ganz woanders sein. Der Italiener sollte gemäß der ursprünglichen Fahrpläne mit seiner 293 Meter langen „MSC Magnifica“ im Winter im östlichen Mittelmeer und in der Ägäis kreuzen.

Doch Corona wirbelte alle Pläne durcheinander. Hamburg statt Haifa lautet jetzt das Ziel für das 2010 auch in Hamburg getaufte Schiff. „Die Elbe ist immer wieder sehr schön, auch im Winter“, schwärmt der Kapitän. Das Lächeln verdeckt die FFP2-Maske: An Bord herrscht Maskenpflicht. Ja, natürlich mag ich die warmen Gefilde, sagt Pietro Maresca. Auf den Winter im Norden freue er sich dennoch. Es habe seinen Reiz, um diese Jahreszeit hier zu sein.

Punsch am Pool

Als eine der ersten Amtshandlungen weihte Kapitän Maresca am Sonntag die auf seinem Sonnendeck installierte Eisbahn fürs Eisstockschießen ein. Zusammen mit dem MSC-Deutschland-Chef Christian Hein. Die philippinischen Crewmitglieder verteilen in Handschuhen und gefütterten Jacken Punschbecher. Der Rettungsschwimmer am Pool kann sich das Lächeln nicht verkneifen. Indessen versichert Christian Hein: „Auch der Winter ist eine tolle Jahreszeit, um europäische Städte zu bereisen und diese beliebten Metropolen festlich geschmückt zur Weihnachtszeit zu erleben.“

Mehr Gemüse als Fleisch in den Kühlkammern

Damit es auch kulinarisch in den kommenden sieben Tagen gut und gesund wird, wurde in Hamburg auch Proviant gebunkert. Allein zehn Tonnen Kartoffeln sowie 30 Tonnen Früchte und 22 Tonnen Salate gingen in die Kühlräume. Deutlich mehr Gemüse als Fleisch. Die Speisekarte wird auf die Wünsche der Nordeuropäer im Winter angepasst.

Zur Galerie Reisen mit Eisbahn und Punsch über die Nordsee

Damit auch beim norddeutschen Schmuddelwetter etwas Wintergefühl aufkommt, wurde auf dem Pooldeck der „MSC Magnifica“ eine Eisstockbahn aufgebaut. Die Bahn aus künstlichem Eis ist 18 Meter lang und zwei Meter breit und ermöglicht wetterunabhängig den Wettkampf bei Punsch oder heißem Kakao.

Zu den ersten Testern der Eisbahn gehörte am Sonntag Hamburgs Hafenkapitän Jörg Pollmann, der sich im Rahmen des Empfangs durch den Kapitän Pietro Maresca an Bord der „MSC Magnifica“ umschaute.

Zusätzlich zur Eisstockanlage gibt es an den Außenbars jetzt an Oberdeck Punsch. Im Schiff ist in der Sportsbar außerdem ein Bobschlitten aus einem Eiskanal für Fotoshootings aufgebaut.

Alle Passagiere ab 12 Jahren müssen geimpft sein

Buchen können nur vollständig geimpfte oder genesene Passagiere. Kinder unter zwölf Jahren müssen einen PCR-Test zur Einschiffung mitbringen.

Jeden Sonntag soll das Schiff jetzt in Altona abgefertigt werden. „Der Liegeplatz ist hier für dieses Schiff ideal. Wir können hier alle Erfordernisse für eine sichere Abfertigung in Coronazeiten umsetzen“, so Alexander Napp von der Reederei-Agentur PWL.

Alle Passagiere müssen unabhängig vom Impfschutz vor der Einschiffung einen Schnelltest absolvieren. Erst wenn der negativ ist, geht es an Bord. Diese Tests erfolgen im „Opernloft“ des alten Fährterminals neben dem Kreuzfahrtterminal.

„Es ist die erste Winterkreuzfahrt für unsere Reederei überhaupt. Wenn das gut läuft, kommen wir im nächsten Jahr mit der ’MSC Presziosa‘ wieder“, so Geschäftsführer Christian Hein.

Nächstes Jahr soll „MSC Preziosa“ die Winterreisen übernehmen

Mit Blick auf die Auslastung ist die Reederei bereits zufrieden. „Das kommt auch schon gut an. Diese Buchungen sind ganz positiv“, so Hein. Die 293 Meter lange „MSC Magnifica“ hat Platz für 2500 Passagiere in der Doppelbelegung der 1259 Kabinen.

Für das nächste Jahr habe man auch schon mal vorsorglich ein Schiff für den Winter in Hamburg reserviert. „Dann soll die ‚MSC Preziosa‘ kommen, die hat noch einmal 1000 Passagiere mehr“, so Hein.

Für Kapitän Maresca wartet dann eine Weltreise mit exotischen Zielen – wenn es denn die Pandemie erlaubt.