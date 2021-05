Kiel

„Es gibt eine Abstimmung unter den norddeutschen Küstenländern, dass Kreuzfahrten erst wieder möglich sind, wenn die Beherbergungsverbote aufgehoben sind. Das ist bei uns am 17. Mai der Fall. Deshalb sind theoretisch ab dem 17. Mai Kreuzfahrtbeginn und Kreuzfahrtende in Kiel möglich", sagte Schleswig-Holsteins Wirtschaftsminister Bernd Buchholz (FDP).

Die Nachricht aus Kiel hat bereits am Donnerstag auch die Reedereien erreicht. Aktuell bereiten mehrere Unternehmen die Verlegung von Schiffen nach Kiel vor. Auch beim Seehafen wurden die Aktivitäten bestätigt. Details nannte man aber noch nicht.

Zunächst nur ein Landstrom-Test

„Es beginnt am 17. Mai noch keine Reise ab Kiel. An dem Tag wird eine Landstromanlage mit einem Kreuzfahrtschiff in Kiel eingeweiht. Damit können die Schiffe zukünftig am Liegeplatz ihre Diesel ausmachen", so Buchholz. Für diese Tests ist die "Aidasol" eingeplant. Das 2011 in Kiel getaufte Schiff der Aida-Flotte nutzt bereits seit 2014 in Hamburg bei Liegezeiten eine externe Stromversorgung.

Reisen auch bald wieder möglich

Die ersten Passagiere sollen aber schon bald zusteigen. „Wir sind mit unserem bewährten Hygienekonzept bereit für den Start. Die Vorbereitungen laufen", so Hansjörg Kunze, Sprecher von Aida Cruises.

Konkrete Reisen sind noch nicht buchbar. Die Programme sind aber nach KN-Informationen alle in Vorbereitung. Die „Aidasol" soll nach einem Besuch in Rostock am Himmelfahrtstag nach Kiel fahren.

Reisen sind in Planung

Die ersten Reisen mit geimpften, getesteten und genesenen Passagieren könnten bereits in der Woche nach Pfingsten starten. Die Nachfrage der Passagiere soll laut Reedereien sehr groß sein.

Weitere Schiffe von Aida Cruises, MSC und TUI Cruises bereiten sich auf die Fahrt nach Kiel vor. Die Landeshauptstadt wäre dann der erste deutsche Hafen, der den Neustart der Kreuzfahrt in Deutschland nach dem Winter-Lockdown vornimmt.