Der am vergangenen Mittwoch von der Landesregierung verhängte Stopp der Kreuzfahrten brachte nicht nur Reiseausfälle und enttäuschte Urlauber mit sich. Die Abmusterung der „Mein Schiff 1“-Crew in Kiel stellte für die Bundespolizei eine extreme Herausforderung dar.

Von Niklas Wieczorek