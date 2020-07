Kiel

In Kiel wird ab 16. August 2020 die "Aidablu" von Aida Cruises zu Kurzreisen auslaufen. Wie die Reederei Aida Cruises mitteilte, sind bis Anfang September dreitägige Kurzreisen ohne Hafenbesuche geplant.

Während von Kiel die "Aidablu" am 16. August startet, soll an dem Tag von Warnemünde aus das Schwesterschiff "Aidamar" loslegen. In Hamburg geht am 5. August bereits die "Aidaperla" an den Start.

Auch Tui plant mit Kiel

Der Wettbewerber Tui Cruises startet bereits am 24. Juli 2020 die "Mein Schiff 2" mit Kurzreisen ab Hamburg. Die Reederei prüft für Kiel den Einsatz der "Mein Schiff 1".

Die Reederei Hapag-Lloyd will ab Ende Juli die Luxus-Schiffe " Europa 2" und " Hanseatic Inspiration" erstmals mit Passagieren von Hamburg aus starten. Auch Hapag-Lloyd hat Hamburg als Basishafen ausgewählt.

Vorbereitungen für Corona-Fälle getroffen

Alle drei Reedereien haben angekündigt, dass sich die Passagiere auf erhebliche Einschränkungen gegenüber früheren Reisen einstellen müssen.

Seit Mai wurden die Schiffe auf den Einsatz unter Corona-Bedingungen vorbereitet. Abstandhalten und Einschränkungen bei der Wahl des Restaurants und der Sitzplätze sind die Vorgabe in Pandemiezeiten.

Beim Boarding wird es neben dem Sicherheitscheck auch einen Gesundheitscheck mit Temperaturmessung geben. Wer gesundheitlich nicht fit ist, kommt nicht an Bord.

Quarantäne-Bereich an Bord vorhanden

An Bord der Schiffe sind alle Vorgaben der EU umgesetzt worden. So ist ein ganzer Kabinenbereich für den Fall eines Corona-Ausbruchs an Bord vorgehalten. Diese Kabinenbereiche sollen zur Quarantäne genutzt werden. Auch beim medizinischen Personal und der Ausrüstung wurden die Schiffe aufgerüstet.

Aida hat darüber hinaus Diagnosegeräte und PCR-Testgeräte für die sofortige Diagnose von Covid-19-Verdachtsfällen. Darüber hinaus wurden Schiffsärzte und Hospital-Personal geschult, wie mögliche Patienten schnellstmöglich isoliert und ausgeschifft werden können.

Normaler Reisebetrieb erst 2021

Die Buchungen für die Kreuzfahrten sind seit 12 Uhr am Donnerstag möglich. Die Preise für die Reisen beginnen bei 495 Euro. Wann die bislang geplanten Reiseprogramme der Reedereien wieder aufgenommen werden, steht noch nicht fest.

3-Stufenplan 3-Stufenplan für Kreuzfahrten Die Kreuzfahrtindustrie hat gemeinsam mit den deutschen Behörden und Hafenverwaltungen ein Hygienekonzept erarbeitet, mit dem ein Neustart des Kreuzfahrtbetriebes möglich sein wird. Die Wiederaufnahme der Kreuzfahrten soll demzufolge in drei Phasen eingeteilt werden, die die Cruise Lines International Association (Clia), der größte Verband der Kreuzfahrtindustrie, mitteilte. In der ersten Phase sollen die ersten Schiffe von Hamburg, Rostock, Kiel oder Bremerhaven aus mit Gästen aus dem deutschsprachigen Raum an Bord starten können. Ohne einen anderen Hafen anlaufen zu dürfen, sollen die Schiffe bereits nach maximal sieben Tagen wieder im Starthafen ankommen. Zudem werden deutlich weniger Passagiere mitfahren dürfen als üblich. Verbunden sind diese ersten Reisen mit umfangreichen Abstands- und Hygieneregeln an Bord. Außerdem sollen die Schiffe unter anderem mit Covid-19-Schnelltests ausgestattet sein. In der zweiten Phase dürfen schließlich auch ausländische Häfen angefahren werden. In der dritten Phase sollen die Reedereien zu ihrer gewohnten Routengestaltung zurückkehren können. Wegen der umfangreichen Reisewarnungen und Reisebehinderungen im Flugverkehr wird eine Rückkehr zum normalen Reiseprogramm inzwischen erst 2021 erwartet.

Den Start ins Kreuzfahrtgeschäft hatte am 26. Juni die norwegische Reederei Hurtigruten in Hamburg gewagt. Mit 160 deutschen Urlaubern lief die " Fritjof Nansen" zu einer 14-tägigen Reise ans Nordkap aus.

